Android: Ganz neue Google-App ‚Magic Pointer‘ startet im Play Store – bringt KI-Funktionen für Aluminium OS

Google hat vor wenigen Tagen eine sehr interessante neue Android-App im Play Store veröffentlicht, die zukünftig noch eine große Rolle spielen wird: Mit dem Magic Pointer sollen die Nutzer ihren klassischen Mauszeiger mit ganz neuen KI-Funktionen ausstatten zu können – zuerst exklusiv auf den kommenden Googlebooks. Wir zeigen euch die neue App im Detail, die nach erstem Leak wieder entfernt wurde.



In diesem Jahr stehen für Google und das Android-basierte Ökosystem der große Sprung auf den Desktop an – unter anderem mit dem neuen Betriebssystem Aluminium OS auf den Googlebooks. Dieses soll sich durch den Android-Kern und das tief integrierte Gemini auszeichnen, das den Nutzern an vielen Stellen Unterstützung bieten soll. Ein wichtiges Puzzlestück in dieser Mission ist der Magic Pointer, den wir euch hier im Blog bereits ausführlich vorgestellt haben.

Beim Magic Pointer handelt es sich, wie wir seit dieser Woche wissen, um eine eigenständige System-App, die direkt über den Google Play Store aktualisiert werden kann – und wohl dementsprechend häufig Updates erwarten darf. Der Magic Pointer ist eine Erweiterung des Cursors und kommt stets dann zum Einsatz, wenn der Nutzer über ein Objekt fährt oder einen beliebigen Inhalt auf dem Display einkreist. Man könnte es als Erweiterung von Circle to Search bezeichnen.

Jetzt ist die App im Google Play Store gestartet und gibt uns damit weitere Einblicke in die Funktionsweise und die kommenden Möglichkeiten, auf die sich künftige Googlebook-Nutzer und vermutlich in weiterer Folge auch Smartphone- und Tablet-Nutzer im Desktopmodus freuen dürfen. Schaut euch die folgenden Screenshots an, die Google im Play Store veröffentlicht hat.

















Wählen Sie einen beliebigen Bereich auf Ihrem Bildschirm aus, um kontextbezogene KI-Vorschläge zu erhalten und nahtlos Unterstützung von Gemini zu bekommen.

Die App-Beschreibung ist noch sehr übersichtlich, entspricht aber dem, was der Magic Pointer leisten soll. Aktuell steht die App nur für Googlebooks zur Verfügung, die bekanntlich noch nicht auf dem Markt sind. Die im Play Store angegebene Nutzerzahl von über 1000 zeigt uns, dass bereits ein ganzer Schwung an Geräten im Umlauf ist, der wohl noch finalen Tests unterzogen wird. Wir erwarten den Start der Googlebooks noch für dieses Jahr.

[9to5Google]

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