Pixel Watch: Neue Gesten für Smartwatches – Google bringt komfortable Bewegungssteuerung (Teardown)

Moderne Smartwatches wie die Google Pixel Watch werden nicht nur mit Tippen auf dem Display oder per Sprache gesteuert, sondern unterstützen auch eine Reihe von Gesten. Jetzt wurden in einem Teardown eindeutige Hinweise darauf entdeckt, dass die Pixel Watch zwei neue Gesten erhalten wird, um die passive Steuerung zu kontrollieren. Es kommen Double-Pinch und Wrist-Turn.



Smartwatches sind, ebenso wie Smartphones, mit sehr vielen Sensoren ausgestattet, die auch kleinste Bewegungen oder Bewegungsmuster erfassen können. Das hat sich erst kürzlich mit der entdeckten Blutdruckmessung mit der Pixel Watch gezeigt und jetzt stehen zwei neue Gesten vor der Tür, die die mehr oder weniger passive Nutzung der Smartwatch erleichtern sollen. Diese werden nicht auf der Smartwatch selbst, sondern am Handgelenk durchgeführt.

Double-Pinch

Die erste Geste nennt sich Double-Pinch und wird durch ein doppeltes Tippen zwischen Zeigefinger und Daumen durchgeführt. Das lässt sich von den Smartwatch-Sensoren offenbar gut erkennen, denn bei Apple und Samsung ist diese Geste bereits in Benutzung. Laut dem Teardown dürfte Google das dafür nutzen wollen, um Anrufe anzunehmen, mit Benachrichtigungen zu interagieren, die Kamera aus der Ferne auszulösen und mehr. Das dürfte sich wohl in den Einstellungen festlegen lassen.

Wrist-Turn

Eine simple Geste, die schon sehr frühe Smartwatches integriert hatten: Wrist-Turn beschreibt die Drehung des Handgelenks nach vorn oder hinten. Eine Geste, die oftmals das Display der Smartwatch einschaltet. In diesem Fall geht es allerdings um die Drehung des Handgelenks nach hinten, etwa so, als wenn man etwas vom Handgelenk entfernen wollen würde. Daher wird davon ausgegangen, dass diese Geste für das Ablehnen von Anrufen oder dem Abbruch von Aktivitäten genutzt werden könnte.

Beide Gesten befinden sich derzeit noch in Entwicklung und es scheint gut denkbar, dass sie mit dem nächsten Pixel Feature Drop auf alle unterstützten Smartwatches ausgerollt werden. Eine Nutzung nur auf der kommenden Pixel Watch 5 wäre zwar denkbar, käme aber aufgrund der Machbarkeit auf älteren Geräten sicherlich nicht so gut an.

