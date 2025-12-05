Android Update: Feature Drop bringt Neuerungen, Show-Event, Wetter- und Netflix-Einstellung & Desktop-Anlauf

Wir starten in die letzte erste Android-Woche des Jahres, die uns eine Reihe von größeren Updates und auch Ankündigungen gebracht hat. Google hat ein großes Update-Paket veröffentlicht, es gab ein Android Feature Drop, man lädt zu einem Show-Event und es gibt Ärgernisse rund um das Wetter sowie Netflix. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Mit dem Dezember starten wir in den letzten Monat des Jahres, aber dennoch gibt es bei Android offenbar noch sehr viel in der 2025er-Pipeline. Denn Google hat nicht nur ein großes Update veröffentlicht, sondern lädt auch zur Android-Show mit weiteren Ankündigungen. Außerdem gibt es Änderungen beim Wetter und Netflix, wir berichten über den QR-Code-Scanner und die Discover-Manipulation. Der Dezember-Beginn hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Android auf dem Desktop

Google will mit Android auf dem Desktop durchstarten und scheint dafür nicht auf ein Projekt und auch nicht auf zwei Projekte zu setzen, sondern bringt gleich drei ganz unterschiedliche Anläufe an den Start: Der Android-Desktopmodus für den schnellen Einstieg, die Verbindung mit ChromeOS für den bereits etablierten Strang sowie der Neueinstieg mit dem kürzlich durchgesickerten Aluminium OS.

» Google bringt Android gleich drei Mal auf den Desktop

Google Wetter wird eingestellt

Das ist eine Überraschung und zeigt uns vielleicht, wo die Reise hingeht: Google stellt die halb-eigenständige Wetter-App für Android ein. Diese wird durch die Ergebnisse in der Websuche ersetzt, die aber leider weniger Informationen enthält und sich auch von Froggy endgültig verabschiedet.

Netflix zieht Google Cast zurück

Schlechte Nachrichten für alle Netflix-Nutzer, die ihre Inhalte gerne von Android auf den Fernseher gestreamt haben. Netflix stellt die Cast-Funktion ein, sodass alle Nutzer die Netflix-App auf dem Smart TV verwenden müssen. Ein Grund für diese Änderung dürfte wohl auch sein, dass man möglichen Werbeblockern aus den Weg gehen will.

» Netflix entfernt Google Cast-Unterstützung aus der App

Google lädt zur Android Show

Auch zum Ende des Jahres und nach dem großen Update-Paket (siehe nächster Punkt) hat man bei Google noch was im Köcher: Für nächste Woche lädt man zur Android Show. Es handelt sich um ein Event rund um Android XR, das die Zukunft des Betriebssystems sowie dessen Ökosystem und vielleicht auch Geräten zeigen soll.

» Google lädt zur Android Show rund um Android XR

Großes Android-Update

Am Dienstag wurde wie erwartet ein großes Update-Paket veröffentlicht, das neben dem Android-Sicherheitsupdate auch ein Android Feature Drop sowie einige weitere Verbesserungen für die Pixel-Smartphones im Gepäck hatte.

» Das steckt im großen Android-Sicherheitsupdate Dezember 2025

» Das steckt im großen Android Feature Drop Dezember 2025

Android 16 QPR2

Parallel zum Update-Paket hat Google das neue Betriebssystem Android 16 QPR2 veröffentlicht, das eine ganze Reihe von Neuerungen auf die Smartphones bringt. Wir zeigen euch, was in der neuen Version steckt.

Neuer Android QR-Code-Scanner

Der in Android integrierte QR-Code-Scanner erhält ein Update, das die Auswahl von lokalen Bildern zum Scannen nach solchen Codes erleichtert. Aber auch die Ergebnisse in Textform können nach diesem Update einfacher als bisher verwendet werden – etwa durch das Kopieren in die Zwischenablage oder den direkten Aufruf mit dem Browser.

» Update bringt neue Funktionen für den Android QR-Code-Scanner

Google Discover manipuliert Überschriften

Der Google Discover Feed ist für viele Nutzer eine beliebte Quelle für Schlagzeilen aller Art und auch rund um die eigenen Interessen. Doch zuletzt hat Google immer mehr eingegriffen und jetzt ging man sogar dazu über, die von den Webseiten gesetzten Überschriften praktisch zu ignorieren und durch eine KI-generierte Version zu ersetzen. Das sorgt nicht nur aufgrund der miesen Qualität für einen Aufschrei.

» Google Discover unter Android manipuliert Überschriften

