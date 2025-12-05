Google Messages & Gemini: Der Bildbetrachter wird zur Galerie und integriert Nano Banana (Screenshots)

Viele Nutzer von Google Messages dürften den Messenger nicht nur für Konversationen verwenden, sondern auch das eine oder andere Bild auf diesem Weg mit den Chatpartnern teilen. Jetzt wird eine neue Oberfläche für den internen Bildbetrachter ausgerollt, die eine Reihe von neuen Möglichkeiten mitbringt und sogar das spaßige Gemini Nano Banana integriert.



Rund um die Medien in Google Messages gab es in den letzten Monaten einige Veränderungen, so wie etwa die Trennung zwischen Kamera und Galerie sowie den schnelleren Bilderversand. Jetzt folgt das vermutlich letzte Update in diesem Jahr, das den Bildbetrachter deutlich aufwertet: Statt wie bisher nur das Bild vor einem dunklen Hintergrund zu zeigen, wird daraus nun eine Art Galerie.

Statt einem schwarzen Hintergrund kommt jetzt eine stark geblurrte Version des Bildes zum Einsatz, sodass die Gesamterscheinung schicker ist als bisher. Außerdem handelt es sich nicht mehr nur um ein Einzelbild, sondern um eine Galerie, die mit Swipe nach links oder rechts zum vorherigen bzw. folgenden Bild wechselt. Es wird visuell durch die typische Karussell-Darstellung darauf hingewiesen, bei der das Nachbarbild in einer kleinen Variante sichtbar ist.

Am oberen und unteren Rand finden sich im neuen Betrachter viele zusätzliche Elemente und Funktionen, die bisher nur über den Chat selbst zugänglich waren: Bild herunterladen, Bild löschen, die Infos zum Bild sowie das Drei-Punkte-Menü mit weiteren Optionen. Am unteren Rand sind die Reaktionen untergebracht, die von dort abgegeben werden können. Außerdem eine Blase für die mit dem Bild verbundenen Nachricht.

Zu guter Letzt gibt es direkt im Bild einen Remix-Button, der mit seinem Bananen-Symbol schon zeigt, welche Technologie zum Einsatz kommt: Es ist die bereits seit einigen Wochen erwartete Integration von Gemini Nano Banana in Messages.

» GMail & Google Chat: E-Mails per Messenger teilen – neue Funktion für Workspace-Nutzer wird ausgerollt

Letzte Aktualisierung am 2025-12-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.