Android Auto: Black Friday-Deals bringen hohe Rabatte! Dongles & Sticks zur kabellosen Nutzung in Aktion

Laut offiziellen Angaben kommt Googles Infotainment-Plattform Android Auto weltweit bei über 100 Millionen Nutzern zum Einsatz, die ihr Smartphone mit dem Fahrzeug verbinden müssen – oftmals per Kabel. Jetzt gibt es zum Black Friday eine ganze Reihe von Aktionen auf die Kabellos-Dongles, die die Verbindung zwischen den beiden Welten sehr viel einfacher und auch komfortabler herstellen können.



Wer während der Fahrt Android Auto nutzen möchte, was mittlerweile ein sehr großer Anteil der Autofahrer ist, wird als erste Amtshandlung nach dem Einsteigen das Smartphone mit dem Infotainment-Display im Fahrzeug verbinden. Dazu muss das entsprechende Kabel am Smartphone und im Auto eingestöpselt werden und die ganze Fahrt lang verbleiben. Das ist kein großer Aufwand, kann aber dennoch lästig werden, unkomfortabel sein und entspricht technisch einfach nicht dem Stand der Zeit.

In vielen Fahrzeugen befindet sich der USB-Anschluss an unkomfortabler Stelle, sodass nicht nur das Anstöpseln unbequem sein kann, sondern auch das Kabel zwischen den beiden Geräten kann bei der Fahrt stören. Wer darauf verzichten möchte, kann das jetzt mit den Android Auto Kabellos-Dongles tun, die derzeit mit hohen Rabatten zu haben sind. Im Rahmen der Black Friday-Woche gibt es bei Amazon einen ganzen Schwung an Dongles und Sticks in Aktion – zum Teil schon zum halben Preis.

Die Dongles oder Sticks ersetzen das Kabel, können im Unterschied zu diesem aber aufgrund ihrer kompakten Größe im Fahrzeug verbleiben und ersparen somit die gesamte physische Verbindung. Aber auch die Softwareverbindung zwischen Smartphone und Fahrzeug wird dank smarter Android Auto-Funktionen normalerweise vollautomatisch hergestellt, sodass ihr an nichts mehr denken müsst.

Android Auto Dongles jetzt stark rabattiert

Anlässlich der an diesem Wochenende noch laufenden Amazon Black Friday-Woche bieten jetzt viele Verkäufer und Marken ihre Sticks und Dongles mit einem sehr hohen Rabatt. Je nach Modell zahlt ihr nur den halben Preis oder spart mindestens 30 bis 40 Prozent. Die Preise liegen mit 20 bis 50 Euro mittlerweile in einem angenehmen Schnitt und lassen die Premium-Modelle (die nicht mehr Funktionen bieten als die günstigen Varianten) eher unattraktiv wirken.

Für welches Produkt ihr euch entscheidet, ist mittlerweile gar nicht mehr so relevant. Allesamt haben sie nur die Aufgabe, eine Verbindung zum Smartphone aufzubauen und entsprechend zu halten. Die Unterschiede liegen in den Zusatzfunktionen oder im Design oder schlicht der Marke. Premium-Produkte wie der Ottocast bieten euch Unterstützung für Android Auto UND Apple CarPlay – was in der Familie natürlich praktisch sein kann. Habt ihr hingegen kein iPhone im Haus, werdet ihr das nicht benötigen und könnt zur günstigeren Variante greifen. Achtet daher einfach nur auf Bewertungen, auf das Design, die Dongle-Größe oder hört einfach auf das Bauchgefühl, welcher Dongle euch am ehesten zusagt.

» Hier geht es zu den Android Auto-Dongles bei Amazon

