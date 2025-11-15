Android Auto: Gemini ersetzt Google Assistant – das sind die neuen Funktionen für Autofahrer (Videos)

Google hat mit dem Rollout von Gemini für Android Auto begonnen, auf den viele Nutzer seit langer Zeit warten, um endlich den wenig hilfreichen Google Assistant abzulösen. Nachdem die neue KI für die Infotainment-Plattform sich bei immer mehr Nutzern zeigt und dauerhaft verfügbar ist, zeigen wir euch alle neuen Funktionen und Verbesserungen, die Gemini für Autofahrer im Gepäck hat.



In keiner anderen Umgebung ist die Sprachsteuerung und vielleicht auch die Sprachassistenz so wichtig wie im Auto. Denn die Funktionalität wird während der Fahrt vom Fahrer verwendet, sodass die Ablenkung so gering wie nur möglich gehalten werden muss. Der Google Assistant hat diese Anforderungen zwar grundsätzlich erfüllt, doch durch die mehr als hölzerne Kommunikation und ständige Probleme hat sich die Phrase „das habe ich leider nicht verstanden“ sicherlich bei vielen verärgerten Autofahrern in den Kopf gebrannt.

Mit Gemini soll sich das ändern, denn die neue KI bringt ein um Welten verbessertes Sprachmodell ins Fahrzeug, das ein sehr viel tieferes Verständnis besitzt. Autofahrer können jetzt ihre Anforderungen ähnlich locker formuliert aufsagen, wie sie es bei einem menschlichen Beifahrer tun würden, ohne einer speziellen Syntax zu folgen. Es darf Umgangssprache verwendet werden, es müssen keine speziellen Codewörter enthalten sein und bei Bedarf lassen sich auch mehrere Anweisungen gleichzeitig geben bzw. miteinander kombinieren.

Zur Ankündigung hat Google eine Reihe von Beispielvideos veröffentlicht, die die neuen Möglichkeiten von Gemini in Android Auto zeigen. Durch das optimierte Sprachverständnis gibt es Verbesserungen in allen Bereichen, aber auch umfangreichere Steuermöglichkeiten in allen Apps.

Gemini merkt sich Dinge

Gemini besitzt seit längerer Zeit eine Art Gedächtnis, das von den Nutzern mit Informationen und Anforderungen gefüllt werden kann. Diese Funktion kommt nun zu Android Auto und ermöglicht es, dass ihr bestimmte Dinge oder auch Rahmendetails festlegen könnt, die ganz von selbst beachtet werden. Im obigen Video wird etwas mitgeteilt, dass Nachrichten an bestimmte Personen stets automatisch auf Spanisch übersetzt werden sollen.

Diese Informationen können Gemini sowohl im Auto als auch am Smartphone mitgeteilt werden, lassen sich in den Einstellungen verwalten und können ebenso per Sprache wieder zurückgenommen werden. Ihr könnt es auch als Filter für die Navigation oder die Medienwiedergabe und andere Dinge verwenden.

Gemini Live

Gemini Live startet auch im Auto. Mit einer einfachen Aufforderung kann die Live-Kommunikation gestartet werden, die eine permanente Unterhaltung ermöglicht, ohne dass die KI immer wieder neu aufgeweckt oder mit Kontext versorgt werden muss. Im obigen Video könnt ihr sehen, wie sich der Autofahrer mit Gemini über eine Gehaltsverhandlung unterhält und einige Tipps einholt. Also genau das, worüber man sich vielleicht ohnehin während der Fahrt Gedanken machen würde.









Gemini in Google Maps

Der vielleicht wichtigste Bereich im Auto ist die Navigation, die in den meisten Fällen per Google Maps durchgeführt wird. Das große Gemini-Update für Google Maps ist natürlich auch im Auto verfügbar und bringt dort viele neue Funktionen, die wir euch im separaten Artikel bereits beschrieben haben. Was im Auto die größte Rolle spielt, ist das Finden und Navigieren zu neuen Orten – möglichst entlang der Route.

Im obigen Videobeispiel könnt ihr sehen, dass der Fahrer Lust auf Tacos entwickelt und Gemini nach guten Restaurants entlang der geplanten Route suchen soll. Dabei können auch Bewertungen mit einbezogen werden, sodass man gleich weiß, was einen erwartet. Die Gemini-KI ist außerdem smart genug, die Ergebnisse nach Dauer des Umwegs zu berechnen und andere Dinge. Probiert das nach dem Rollout einfach einmal aus.

» Das sind die neuen Gemini-Funktionen in der Google Maps Navigation

