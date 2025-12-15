Gemini Live: Neuer Mute-Button für die KI-Konversation – schaltet das Mikrofon temporär ab (Screenshots)

Mit Gemini Live ist es am Smartphone sehr leicht möglich, eine permanente Konversation mit dem KI-ChatBot zu führen. Das kann in einigen Szenarien sehr hilfreich sein, allerdings aufgrund der Umstände auch zu Problemen bei der Unterhaltung führen. Jetzt wird ein neuer Button eingeführt, mit dem die Nutzer ihr Mikrofon schnell umschalten können – was in mehreren Fällen sehr praktisch sein kann.



Die Live-Konversation mit Gemini ist dafür konzipiert, permanent mit dem KI-ChatBot sprechen zu können, ohne jedes Mal einen Knopf drücken oder eine „Hey Google“-Ansprache durchführen zu müssen. Aber auch um den roten Faden beizubehalten oder gewisse Dinge mit Gemini zu diskutieren – auch visuell dank Kamerazugriff – kann das sehr hilfreich sein. Allerdings kann Gemini auch jederzeit unterbrochen werden, um die Konversation in eine andere Richtung zu lenken, was wohl auch oft unabsichtlich geschieht.

Jetzt wird ein neuer Mute-Button ausgerollt, mit dem sich das Mikrofon des Smartphones temporär abschalten lässt. Dadurch könnt ihr Gemini nicht mehr versehentlich unterbrechen und den Ausführungen des KI-ChatBots weiter lauschen. Ihr müsst also nicht mehr angestrengt still sein. Es kann aber auch sehr praktisch sein, wenn sich eine weitere Person im Raum befindet, mit der man sich parallel unterhält und damit ständig Gemini entweder unterbricht oder unabsichtlich zu Konversationen auffordert.

Der neue Button ersetzt den Pause-Knopf, der bisher in der Konversation zu finden war. Das ist aber nicht nur eine optische Neuerung, sondern auch eine funktionelle. Denn Pause war Pause. In der Pause hat Gemini nicht weiter gesprochen, keine Kamera-Analyse vorgenommen oder sonstige Dinge. Mit dem Abschalten des Mikrofons läuft Gemini normal weiter, der Nutzer kann nur nicht mehr sprechen und für eine ungewollte Unterbrechung oder Aufforderung sorgen.

Die neue Funktion wird schon seit dem Wochenende ausgerollt und sollte in diesen Tagen bei allen Nutzern ankommen.

» Google Translate & Gemini: Neue KI soll Übersetzungen verbessern – optimiert Redewendungen und Slang

[9to5Google]