Google Translate & Gemini: Neue KI soll Übersetzungen verbessern – optimiert Redewendungen und Slang

Das Übersetzer-Tool Google Translate hat sich in den letzten Jahre qualitativ gesteigert, hat aber sicherlich noch viel Nachholbedarf – das dürften viele Nutzer so sehen. Diesen holt man sich jetzt von Gemini, das ab sofort in mehr als 20 Sprachenvarianten integriert ist und für exaktere bzw. stimmigere Übersetzungen sorgen soll.



Google Translate setzt schon seit vielen Jahren auf Künstliche Intelligenz, die nicht die Wörterbuch-Übersetzung verwendet, sondern auch differenziertere Übersetzungen ausspielen kann. Interessanterweise können sich die Ergebnisse stark unterscheiden, wenn ihr Google Translate oder Gemini denselben Text übersetzen lasst. Gemini hat dabei wohl die Nase vorn, sodass die KI jetzt als zusätzliche Basis für die Übersetzung in mehr als 20 Sprachen genutzt werden soll.

Google Translate nutzt jetzt die erweiterte Gemini-Funktion, um die Übersetzung von Ausdrücken mit differenzierten Bedeutungen wie Redewendungen, lokalen Ausdrücken oder sogar Slang zu verbessern. Gerade bei Redewendungen und Slang stößt eine normale Übersetzung an ihre Grenzen, die erst mit KI durchbrochen werden können. Als Beispiel zeigt man obigen Screenshot oder auch die Übersetzung von „stealing my thunder“.

Gemini liefert eine präzisere Übersetzung, statt einer wörtlichen Übersetzung – je nach Kontext. In einigen Fällen ist das Übersetzen von Redewendungen bei gleichbleibender Bedeutung vermutlich gar nicht möglich, aber die Gemini-KI gibt ihr Bestes oder könnte sehr nahe Alternativen vorschlagen. Es heißt, dass Gemini den Kontext analysiert und hilfreiche Übersetzungen liefern soll, die die wahre Bedeutung der Redewendung erfasst.

Die Gemini-Integration wird ab sofort für Nutzer in den USA und Indien ausgerollt und ermöglicht die Übersetzung in bis zu 20 Sprache wie Spanisch, Chinesisch, Japanisch oder auch Deutsch.

