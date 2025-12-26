Ein großer Teil aller Google-Konten ist fest mit GMail verbunden, dessen E-Mail-Adresse den Zugang zur Google-Welt stellt. Jetzt wird eine Neuerung ausgerollt, auf die sicherlich einige Nutzer seit vielen Jahren gewartet haben: Ab sofort ist es möglich, die GMail-Adresse zu ändern und damit ganz ohne neues Google-Konto eine neue Adresse zu erhalten.



Ein Google-Konto ist fest mit einer E-Mail-Adresse verbunden, so wie das bei praktisch allen Onlinediensten der Fall ist – es gibt oft eine Kombination aus E-Mail-Adresse als Benutzername sowie Passwort. Mit etwas Geschick ist es möglich, die E-Mail-Adresse zu verändern, auch im Google-Konto. Das war bisher allerdings nur bei externen Adressen möglich, während die Nutzer mit einer GMail-Adresse keine Veränderung vornehmen konnten.

Das ändert sich jetzt, denn in diesen Tagen wird die Möglichkeit ausgerollt, die gmail.com-Adresse zu ändern. Die Verknüpfung zwischen GMail- und Google-Konto wird dabei nicht berührt, sondern es wird lediglich die E-Mail-Adresse zum Empfang und zum Login geändert sowie natürlich die Darstellung der Adresse an allen Stellen innerhalb des Netzwerks. Das wird gerade die Nutzer freuen, die vor vielen Jahren eine Adresse angelegt haben, mit der sie vielleicht nicht mehr zufrieden sind.

Eine zusätzliche GMail-Adresse

Google gibt an, dass der Wechsel kein echter Wechsel ist, sondern eher eine angebundene Zweitadresse. Ihr könnt eine neue Adresse anlegen, diese zum Login und an allen Stellen im Netzwerk verwenden, aber die alte bleibt weiterhin bestehen. Nach dem „Wechsel“ habt ihr daher zwei E-Mail-Adressen und zwei Logins. Die neue Adresse wird zum Standard, die alte bleibt als Alternative bestehen und kann auch weiterhin E-Mails empfangen.









Einschränkungen für den Wechsel

Während Google-Nutzer ohne GMail zu einer beliebigen Adresse wechseln können, muss man bei GMail in der gmail.com-Welt bleiben. Zwar lässt sich das durch die Löschung des GMail-Kontos trennen, aber das würde ich beim komplexen Google-Konto eher als Operation am offenen Herzen bezeichnen und nicht unbedingt ausprobieren. Ist die neue Wunschadresse frei, gibt es allerdings keine Einschränkungen bei der Wahl. Ihr könnt frei einen Benutzernamen aussuchen.

Folgende Einschränkungen bestehen dennoch, um ein Account-Hopping zu verhindern: Es kann nur einmal alle 12 Monate gewechselt werden und ein Konto kann nur drei Mal überhaupt umgestellt werden. Das sollte ausreichen, aber ihr solltet diesen Schritt demnach wirklich nur gehen, wenn ihr mit eurer alten Adresse unzufrieden seid. Gerade beim 20 Jahre alten GMail-Konto könnte es natürlich sein, dass man die damalige Namenswahl im „Spaßprodukt GMail“ bereut, aber vielleicht hat sich auch der Name im Zuge einer Hochzeit verändert oder ähnliche Dinge.

Ihr findet im Google-Support zum GMail-Wechsel sehr viele Informationen, die ihr euch bei Bedarf sehr genau und am besten zwei Mal durchlesen solltet. Wer lediglich alternative Adressen benötigt, kann den folgenden GMail-Trick für unbegrenzt viele Adressen verwenden:

