GMail: So findet ihr jetzt alle Newsletter und Abos in der Übersicht – mit Statistik und Entabonnieren-Funktion

Viele Posteingänge werden nicht nur mit privaten oder geschäftlichen Konversationen gefüllt, sondern auch mit Newslettern, Abos, Mailinggruppen und ähnlichen Dingen. Jetzt gibt GMail allen Nutzern eine neue Funktion an die Hand, mit der sich diese Art von Inhalten verwalten lässt. Ihr könnt Abos auflisten, deren Regelmäßig sehen oder diese auch einfach per Knopfdruck beenden. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.



GMail bietet den Nutzern viele Funktionen zur Optimierung des Posteingangs, sei es durch Label, durch automatische Kategorisierungen, den Spamfilter bis hin zu den angelegten Regeln für die Archivierung. Für den einfachen Umgang mit Newslettern gibt es in vielen Fällen gar einen prominent positionierten Abbestellen-Button in der Oberfläche, der wohl immer wieder genutzt wird. Darauf aufbauend wird jetzt endlich ein neuer Bereich ausgerollt, den Google schon vor mehreren Monaten angekündigt hat.

Im neuen Bereich „Meine Abos“ könnt ihr euch jetzt eine Auflistung aller aktiven Abonnements zeigen lassen, die GMail bekannt sind bzw. die von den Algorithmen als solche erkannt worden sind. Die Auflistung unterscheidet sich von der normalen Darstellung in GMail und erinnert viel mehr an eine Kontaktverwaltung – was es im weiteren Sinne auch ist. Ihr seht ein Profilbild und den Namen des Absenders. Daneben befindet sich die verwendete E-Mail-Adresse und in der vorletzten Spalte eine Einstufung darüber, wie viele E-Mail in etwa versendet werden.

Mit einem Klick auf einen der Einträge könnt ihr euch alle E-Mails anzeigen lassen, die ihr von dieser E-Mail-Adresse erhalten und noch nicht gelöscht habt. Das macht es gerade bei schlecht konfigurierten Absendern einfacher, überhaupt die Identität zu erkennen. Seid ihr mit dem Abo nicht zufrieden oder benötigt es nicht mehr, lässt es sich jetzt mit einem Klick auf den Button „Abbestellen“ abbestellen. Es folgt eine kurze Gegenfrage und nach eurer Bestätigung wird es umgesetzt.

Der Klick auf Abbestellen tut genau dasselbe, wie es bei dem in den E-Mails integrierten Buttons der Fall ist. Es wird der entsprechende Link am Ende der E-Mails aufgerufen oder eine automatische Unsubscribe-Nachricht von GMail gesendet. Ob das funktioniert, hängt von der Zuverlässigkeit des Absenders ab. GMail versucht nur durch eine automatisierte Nachricht den Newsletter abzubestellen. Eine Blockade durch GMail gibt es nicht.

» GMail & Google Chat: E-Mails per Messenger teilen – neue Funktion für Workspace-Nutzer wird ausgerollt

Letzte Aktualisierung am 2025-12-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.