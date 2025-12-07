Gboard: Neue Google-Tastatur bringt magische Hand – praktischer Finger für komfortable Bedienung (Video)

Google ist mit der Tastatur-App Gboard seit vielen Jahren sehr erfolgreich, doch das Team arbeitet auch immer wieder neuen Ideen zur Umsetzung innovativer Technologien als Hardware. Vor einiger Zeit hat man mit dem Gboard Finger oder der Gboard Magic Hand ein wirklich innovatives System präsentiert, das nicht nur viele Vorteile bringt, sondern auch noch unglaublich sympathisch aussieht und das Beste aus mehreren Welten vereint.



Die Entwickler der Tastatur-App Gboard sind in den letzten Jahren unglaublich kreativ gewesen und haben immer wieder neue Technologien und Innovationen präsentiert, mit denen die Tastatur auch in Hardware-Form Fortschritte machen soll. Wir haben euch bereits viele Beispiele gezeigt, wie etwa den Gboard-Löffel, die Swipe-Tastatur oder auch die Gboard-Wählscheibe sowie die Gboard-Kappe. Jedes Jahr am 1. Oktober, dem am weitesten vom 1. April entfernten Tag, präsentiert das Team eine neue Idee.

Vor einiger Zeit hat man mit dem Gboard Finger ein wirklich innovatives System präsentiert, das ein großes Alltagsproblem mit Touchscreens löst. Die Fingerabdrücke sind unschön, die Fingernagel brechen ab, ihr wollt die Essensreste nicht auf dem Display verteilen oder ihr tragt Handschuhe – alles ernsthafte Probleme für die Touch-Eingabe. Doch jetzt kommt der Gboard-Finger, der eure eigenen Extremitäten ersetzen kann. Dabei handelt es sich um eine physische Hand im Comic-Stil, die einen ausgestreckten Zeigefinger besitzt.

Dieser mechanische Zeigefinger wird ganz einfach über einen Joystick gesteuert und kann dabei sowohl tippen als auch wischen oder flicken – alles kein Problem für die simple Steuerung. Damit kombiniert man den Problemlöser mit einem sympathischen Finger sowie der vor allem bei Gamern beliebten Joystick-Steuerung. Damit wird das Tippen zu einem echten Vergnügen. Es gibt auch verschiedene Varianten sowohl für Links- als auch Rechtshänder, sodass der Finger an der richtigen Stelle sitzt. Außerdem gibt es Tapsen-Aufsätze und selbst als Rückenkratzer könnt ihr diesen Aufsatz verwenden. Ihr seht es alles in der unten eingebundenen Galerie sowie im Video.

















Eine wirklich geniale Lösung, die als eine der ersten physischen Gboard-Lösungen für Touchscreens konzipiert worden ist. Weil das Team selbst von der Idee überzeugt ist, hat man schon weitere Projekte in Planung, die demnächst starten könnten. Zunächst eine Geheimversion mit Tastatur-Anschluss, bei der ihr auf einer physischen Tastatur tippt, die das jeweilige Zeichen an den Joystick überträgt, der dann die Hand steuert, die es wiederum auf dem Touchscreen eintippt. Viel einfacher kann man das wirklich nicht mehr machen. Als mobile Version ist auch noch eine Krawatten-Variante geplant, deren Design vielleicht noch etwas unglücklich ist – siehe obige Galerie.

Das Gboard-Team hat das Projekt schon vor längerer Zeit vorgestellt, aber leider hat es auch diese Variante nicht auf den Markt geschafft. Stattdessen bietet man allen Bastlern die Möglichkeit, das Gerät mit der zur Verfügung gestellten Anleitung sowie dem Sourcecode bei GitHub selbst herzustellen. In der gezeigten Form wäre selbst eine Kooperation mit einem großen Comic-Verlag denkbar.

Rein theoretisch hätte ein solches System großes Potenzial und wäre eine ideale Verbindung zwischen den Eingabewelten, sodass es vielleicht eines Tages doch noch umgesetzt wird 🙂

