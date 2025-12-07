Google Chrome: So sicher ist das Web heute – Google zeigt Verbreitung von verschlüsselten Verbindungen

Das Team von Google Chrome hat einen großen Anteil daran, dass sich verschlüsselte Verbindungen im Web zum absoluten Standard etabliert haben – und schon sehr bald will man den finalen Schritt gehen. Jetzt hat man eine interessante Statistik zur Verbreitung der verschlüsselten Verbindungen erstellt, die vielleicht auch die Notwendigkeit der geplanten Änderungen infrage stellt.



Es ist noch gar nicht so lange her, als verschlüsselte Verbindungen im Web eher zu einer Ausnahme gehörten, die man beim Onlinebanking, bei Online-Zahlungen oder diversen Web-Apps mit sensiblen Daten verwendet hat. Für das langweilige 0815-Web mit seinen statischen Informationen war es schlicht nicht notwendig – und wäre es im Grunde auch heute noch nicht. Doch durch Dienste wie LetsEncrypt und auch Googles Druck zur Verbreitung der Technologie hat sich das sehr schnell geändert.

Google hat sein gesamtes Gewicht von der Suchmaschine über das Werbegeschäft und den Datenauswertungen bis zum Browser hereingeworfen, um HTTPS-Verbindungen innerhalb kürzester Zeit zu verbreiten. Mit Erfolg, wie ihr auf obiger Grafik sehen könnt. Waren 2015, als Googles Engagement begann, noch 30 bis 45 Prozent aller Verbindungen verschlüsselt, sind es seit den 2020er Jahren gute 95 bis 99 Prozent. Seitdem ist die Entwicklung nahezu abgeflacht, was bei einer Verbreitung von 99 Prozent aber auch nicht verwunderlich ist.

Interessanterweise war Android damals das Schlusslicht bei HTTPS-Verbindungen, während es heute mit ChromeOS und Mac an der Spitze steht. Windows hat noch Potenzial nach oben und ausgerechnet beim Experten-Betriebssystem Linux hat man sich in puncto Sicherheit abhängen lassen. Letztes halte ich für erstaunlich, kann es mir mangels technischem Wissen auch nicht erklären – aber es wird schon seine Gründe haben.

Um aus den 99 Prozent irgendwann eine 100 Prozent zu machen, geht Google Chrome schon bald den letzten Schritt und wird unverschlüsselte Verbindungen standardmäßig blockieren. Mehr Infos dazu findet ihr im verlinkten Blogbeitrag.

[Chrome Security Blog]