Abo-Aktionen bei Amazon: Jetzt drei Monate Amazon Music, Kindle und Audible gratis + 15 Euro Guthaben

Beim Onlinehändler Amazon laufen jetzt die Amazon-Weihnachtsangebote, die in vielen Warengruppen hohe Rabatte bereithält, wobei sich das aber nicht nur physische Produkte bezieht. Jetzt verteilt man noch einmal großzügig kostenlose oder enorm vergünstigte Zugänge zu den hauseigenen Abos, die euch drei Monate unbegrenzte Musik, Podcasts, Hörbücher, eBooks und mehr bringen können.



Im Rahmen der Amazon Weihnachtsangebote gibt es noch hohe Rabatte auf alle Amazon-Produkte sowie natürlich die Pixel-Deals im Google Store, die ihr bei Bedarf nicht verpassen solltet. Aber auch bei den medialen Abo-Plattformen will man den Nutzern etwas Gutes tun und bietet jetzt mehrmonatige kostenlose Zugänge oder starke Vergünstigungen.

Wer die Abos jetzt abschließt, erhält bis Anfang März 2026 unbegrenzten Musikgenuss, Millionen von Podcasts und Hörbüchern sowie den Zugang zu Kindle eBooks. Natürlich sind alle drei Abos voneinander unabhängig, sodass ihr euch das passende Angebot heraussuchen könnt. Für alle drei Abos gilt, dass diese nach dem Ende des Testzeitraums in ein kostenpflichtiges Abo umgewandelt werden. Wer das nicht möchte, kann schon direkt nach Abschluss wieder kündigen und kann dennoch ohne weitere Sorgen den Gratis-Zeitraum voll nutzen.

Nutzt auch noch die Chance, euch eine kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Cashback zu sichern, die euch gerade jetzt in der anlaufenden Shoppingsaison viele Euros ersparen bzw. Guthaben sichern kann. Ihr bekommt je nach Umfeld 0,5 oder 1 oder 2 Prozent Cashback auf jeden Einkauf sowie jetzt noch 10 Euro Startguthaben.

