Google One: Neue KI-Abos und Upgrades – das sind die drei Pakete für Gemini, Speicherplatz & Co im Vergleich

Die Abo-Plattform Google One bietet allen Nutzern die Möglichkeit, den verfügbaren Speicherplatz des Google-Kontos zu erweitern sowie mit den noch recht jungen KI-Abos den Gemini-Umfang anzupassen. Nachdem es kürzlich größere Änderungen an der Struktur der Abos gegeben hat, wollen wir euch in diesem Artikel noch einmal einen schnellen Überblick über die Leistungen und Vorteile sowie die Kontingente und Preise geben.



Mit Google One lässt sich sowohl zusätzlicher Speicherplatz, zusätzlicher Funktionsumfang als auch zusätzliche Gemini-Rechenpower für das eigene Google-Konto kaufen – allerdings nicht einzeln, sondern mit einer Reihe von Abo-Paketen. Wir hatten euch schon vor einigen Monaten die Google One-Abos im Vergleich gezeigt, die sich hauptsächlich durch den verfügbaren Speicherplatz voneinander abgegrenzt hatten. Bei vielen Nutzern dürfte die Speicherplatzerweiterung auch heute noch den Einstieg in das Google-Abo bilden. Man hat die Wahl zwischen 100 GB, 200 GB, 2 TB, 5 TB und so weiter.

Speicherplatz ist natürlich nach wie vor sehr wichtig, doch mittlerweile verschiebt sich der Fokus von Google One zunehmend in Richtung KI bzw. Gemini-Vorteile. Klar, wer etwas umfangreicher im Google-Netzwerk unterwegs ist, könnte ein Premium-Abo mit 2 Terabyte besitzen und die Speicherplatz-Problematik (je nach Nutzung) für viele Jahre vergessen. Das gilt zumindest für mich persönlich. Daher wird die KI-Funktionalität interessanter, die sich mit den noch recht jungen Google AI-Abos abdecken lässt.

Vor wenigen Wochen ist Google AI Plus in Deutschland gestartet und erst vor wenigen Tagen es eine starke KI-Aufwertung von Google One Premium. Das hat der Differenzierung zwischen diesen beiden Tarifen nicht unbedingt gutgetan, aber schlussendlich profitieren vor allem bestehende Nutzer davon.

Im KI-Bereich stehen jetzt drei Abos zur Auswahl: Google AI Plus mit 200 Gigabyte und begrenztem KI-Zugang für 7,99 Euro pro Monat. Google AI Pro mit 2 TB Speicherplatz und erweitertem KI-Zugang für 21,99 Euro pro Monat sowie Google AI Ultra mit ganzen 30 TB Speicherplatz, maximalem Gemini-Zugang für schlanke 274,99 Euro pro Monat. In der folgenden Infografik findet ihr einen vollständigen Vergleich aller Details.









In der Infografik findet ihr einen umfassenden Vergleich der einzelnen Abos, wobei die wichtigsten Punkte natürlich am Beginn der Liste sowie im vorherigen Absatz stehen. Ergänzend zeigen wir euch noch, wie Google selbst die Abos beschreibt:

Die drei Google AI-Abos in Kurzform:

Google AI Plus: Bietet erweitertem Zugriff auf Google AI und mehr Speicherplatz, um noch mehr erledigen zu können.

Bietet erweitertem Zugriff auf Google AI und mehr Speicherplatz, um noch mehr erledigen zu können. Google AI Pro: Umfassender Zugriff auf Google AI für grenzenlose Produktivität und dazu viel Speicherplatz

Umfassender Zugriff auf Google AI für grenzenlose Produktivität und dazu viel Speicherplatz Google AI Ultra: Entdecke, was mit maximalem Zugriff auf Google AI und maximalem Speicherplatz alles möglich ist.

Bei der Einführung war das Google AI Plus-Abo wirklich sehr attraktiv, denn in puncto Speicherplatz ist es mit dem Standard-Abo für 2,99 Euro pro Monat vergleichbar, sodass der Gemini-Zugriff nur 5 Euro pro Monat kostet. Durch das KI-Upgrade für Google One Premium hat sich das allerdings ein wenig verschoben.

Und wem selbst die maximale Leistung von Google AI Ultra nicht ausreicht, kann diese jetzt auch jederzeit mit dem Kauf von KI-Guthaben bei Google One erweitern.









In obiger Grafik findet ihr einen Auszug aus dem Vergleich der wichtigsten Google One-Pakete: Basic mit 100 GB für 1,99 Euro, Standard mit 200 GB für 2,99 Euro und Premium mit 2 Terabyte für 9,99 Euro pro Monat. Die ersten beiden haben begrenzten Gemini-Zugang, Premium hat jetzt „Mehr“-Zugang, ebenso wie Google AI Plus für 7,99 Euro pro Monat. Es folgen die bereits erwähnten AI Pro und AI Ultra mit erweitertem und maximalen Gemini-Zugang. Natürlich sind „begrenzt“, „mehr“, „erweitert“ und „maximale“ sehr dehnbare Begriffe – und Google hält das trotz aller Details sicherlich absichtlich recht schwammig.

Sind Google One-Speicherplatz und Gemini flexibel genug?

Ich denke, dass die Kombination des Gemini-Abos mit dem Google-Speicherplatz sowohl für die Nutzer als auch Google sehr sinnvoll ist. Doch irgendwann stößt man an Grenzen. Die einen Nutzer wollen Speicherplatz, die anderen wollen Gemini. Wieder andere wollen Speicherplatz und Gemini. Alle wollen so wenig wie möglich bezahlen und Google will so viel wie möglich verdienen. Daher wird es irgendwann schwierig, das perfekte Paket zu finden, ohne das Gefühl zu haben, zu viel zu bezahlen.

Google reagierte zuletzt mit noch mehr Paketen, was allein schon aus Gründen der Übersicht sowie der internen Kalkulationen aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Ich denke daher, dass der Kauf oder das Abo von KI-Guthaben eine sehr gute Lösung ist. Die Gründe habe ich im verlinkten Artikel ausführlich erläutert.

» Google One: Die neuen Abos passen nicht zum Angebot – 1800 Gigabyte für 2 Euro pro Monat? (Meinung)

