Google One: Die neuen Abos passen nicht zum Angebot – 1800 Gigabyte für 2 Euro pro Monat? (Meinung)

Die Abo-Plattform Google One wird immer weiter ausgebaut und bietet mittlerweile zehn verschiedene Pakete mit unterschiedlichen Vorteilen, aus denen die Nutzer wählen können. Vor wenigen Tagen wurde eine Anpassung vorgenommen, die sicherlich von vielen Nutzern begrüßt worden ist, in der Gesamtbetrachtung aber nicht wirklich sinnvoll erscheint. Vor allem die Neuzugänge sorgen für Überschneidungen.



Google ist mit der Abo-Plattform Google One sehr erfolgreich, denn gemeinsam mit YouTube Premium kommt man mittlerweile auf mehr als 300 Millionen zahlende Nutzer und will das bereits im vergangenen Jahr erreichte Momentum nutzen. Durch die enge Anbindung an Gemini, die kürzlich eingeführten Google One KI-Abos inklusiver der günstigen Einsteigervariante AI Plus oder auch den Kauf von KI-Guthaben wurde das Angebot zuletzt mehrfach erweitert, sodass für alle Nutzer etwas dabei sein sollte.

Ich hatte schon vor einigen Wochen hier im Blog festgestellt, dass die Unterschiede durch das zuletzt eingeführte Google One AI Plus-Abo eher marginal sind – und jetzt hat sich das weiter verschärft. In dieser Woche wurde das Google One 2 TB-Abo aufgewertet, sodass es exakt dieselben Vorteile wie das Google AI Plus-Abo bietet. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Abos ist jetzt der gebotene Speicherplatz. 200 Gigabyte bei AI Plus, 2 Terabyte bei Google One Premium.

Natürlich wird sich kein Nutzer über die Aufwertung beschweren, auch ich begrüße sie mit Kusshand und freue mich, viele zusätzliche Gemini-Funktionen ohne eine Preissteigerung zu erhalten. Allerdings passt die Preisgestaltung jetzt einfach nicht mehr – zumindest nicht aus Endnutzersicht. In der folgenden Vergleichsgrafik, die ein Auszug aus dem Google One-Vergleich zeigt, könnt ihr das nachvollziehen.









1800 Gigabyte für 2 Euro pro Monat

Das Google One Premium-Abo kostet 9,99 Euro pro Monat und bietet 2 TB (2000 Gigabyte) Speicherplatz. Das neue Google AI Plus-Abo bietet nur 200 Gigabyte Speicherplatz für 7,99 Euro pro Monat. Jetzt muss man sich fragen, warum sich ein Nutzer für das AI Plus-Abo entscheiden sollte, wenn es für nur 2 Euro mehr pro Monat den zehnfachen Speicherplatz gibt. Im Vergleich mit dem Standard-Abo liegt die Differenz zwischen 200 GB und 2 TB immerhin bei ganzen sieben Euro.

Halten wir daher fest: Das Google One AI Plus-Abo ist zu teuer oder das Premium-Abo zu günstig (hoffentlich liest Google hier nicht mit).

Aber auch das mittlerweile wohl recht populäre Abo Google AI Pro scheint nicht gerade von der Premium-Anpassung zu profitieren. Es bietet für 21,99 Euro pro Monat denselben Speicherplatz wie das Premium-Abo für 9,99 Euro pro Monat. Der Zugang zu den erweiterten Gemini-Funktionen ist mit beiden Abos möglich, wenn auch mit veränderten Limits. Allerdings dürften die allermeisten Nutzer mit dem begrenzten Zugang auskommen. Und wer Gemini wirklich medial professionell einsetzt, benötigt ohnehin das außer jeglicher Konkurrenz laufende Google AI Ultra-Abo für 274,99 Euro pro Monat.

Meine Meinung: Da muss Google nochmal ran und an den Stellschrauben justieren. Vielleicht ist Weg des Kauf von KI-Guthaben bei Google One ein Schritt in die richtige Richtung.

