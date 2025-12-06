Android Show: Google lädt zum großen Event – viele Ankündigungen rund um Android XR und Gemini (Video)

In dieser Woche hat Google rund um Android viele Updates veröffentlicht, aber man hat nach wie vor etwas in petto, das schon am Montag präsentiert werden soll: Google lädt zur großen Android Show in einer speziellen XR-Edition rund um das Betriebssystem Android XR und dessen damit verbundenen Produkten. Wir können noch einmal einen großen Schwung an neuen Geräten erwarten, eine tiefere Gemini-Integration und einiges mehr.



Das Jahr 2025 ist auch bei Android noch lange nicht zu Ende, trotz des vor wenigen Tagen veröffentlichten Android Feature Drop inklusive des neuen Betriebssystems Android 16 QPR2. Denn Google will auch bei den virtuellen Welten für einen guten Jahresabschluss sorgen und lädt daher zu einem Event, das in der Vergangenheit bereits mehrfach mit wenig Beachtung große Ankündigungen hervorgebracht hat. Die Android Show ist daher noch eine Art Geheimtipp, den ihr vielleicht nicht verpassen wollt.

Welche Ankündigungen sind zu erwarten?

Die Android Show trägt die Bezeichnung „XR Edition“ und zeigt uns damit schon, in welche Richtung es geht – ebenso wie das unten eingebundene Teaservideo inklusive Livestream. Googles Einladung bzw. das Event steht unter dem Motto „See the future of Android XR“ und gibt damit schon vor, dass wir mutmaßlich keine ganz konkreten Ankündigungen erhalten werden, sondern eher einen Teaser auf kommende Produkte. Vielleicht will man auch einfach den großen Tech-Events Anfang 2026 vorgreifen und zeigen, dass man ebenfalls im Spiel ist.

Google hat schon vor einigen Wochen die Android XR Smart Glasses und das Android XR Headset in Partnerschaft mit Samsung angekündigt – genauso wie das neue Betriebssystem Android XR. Es ist von Anfang an bekannt, dass es nicht bei der Samsung-Partnerschaft bleiben wird. Erst vor wenigen Tagen hatten wir über neue Android XR Smart Glasses der Google-Tochter Magic Leap berichtet.









Gemini ist der XR-Trumpf

Auch auf Android XR will man mit Gemini auftrumpfen und sich vielleicht den entscheidenden Vorteil zu verschaffen – denn Gemini ist derzeit enorm populär und kann vielleicht selbstständig neue Plattformen und Produkte anschieben. In der Beschreibung heißt es „Hear how with Gemini by your side, you are able to have a more conversational, contextual and helpful experience“. Das ist eine recht eindeutige Beschreibung für Gemini Live inklusive Kamera-Zugriff. Smartphone-Nutzern ist das bereits bekannt, auf Brillen aber sicherlich sehr viel komfortabler.

Weiterhin heißt es im Video „Dig into all the developments“ – was erneut darauf hindeutet, dass man eher die Pläne zeigt, als ganz konkrete Produkt-Ankündigungen. Diese könnten schon im Januar auf der CES in Las Vegas oder vielleicht im Februar in Partnerschaft mit Samsung im Rahmen der Galaxy S26-Präsentation erfolgen. Die Android Show bildet da eher den guten Abschluss des Jahres sowie den Fuß in der Tür für den guten Einstieg 2026.

Das Event startet am Montag, 8. Dezember, um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Wir werden euch natürlich hier im Blog auf dem Laufenden halten. Ganz unabhängig von allen XR-Entwicklungen wäre es auch denkbar, dass Google den Startschuss für Android 17 gibt:

