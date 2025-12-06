Google Play Store Aktion: Diese 67 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über den baldigen Start von Android 17 und die eingestellten Google Wetter-Apps. Verpasst auch nicht unser wöchentliches Android Update, das Gemini Update sowie das Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 06.12.2025

Umbruch auf dem Desktop: Eine Milliarde Windows 10-PCs sind unsicher – DIE große Chance für Google?

Apps
Rotation Control
Rotation Control
Download QR-Code
Rotation Control
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Photos Charging Slideshow
Photos Charging Slideshow
Download QR-Code
Photos Charging Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Bassverstärker PRO
Bassverstärker PRO
Download QR-Code
Bassverstärker PRO
Entwickler: Coocent
Preis: Kostenlos
DJ Mixer PRO - DJ Musik Mixer
DJ Mixer PRO - DJ Musik Mixer
Download QR-Code
DJ Mixer PRO - DJ Musik Mixer
Entwickler: KUCO Apps
Preis: Kostenlos
DJ Mixer, DJ-Musik-Remix Pro
DJ Mixer, DJ-Musik-Remix Pro
Download QR-Code
DJ Mixer, DJ-Musik-Remix Pro
Entwickler: Nuts Mobile Inc.
Preis: Kostenlos
Equalizer & Bass Booster Pro
Equalizer & Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer & Bass Booster Pro
Entwickler: Coocent
Preis: Kostenlos
DJ Mix Studio - DJ-Musikmixer
DJ Mix Studio - DJ-Musikmixer
Download QR-Code
DJ Mix Studio - DJ-Musikmixer
Entwickler: Coocent
Preis: Kostenlos
Volumenverstärker-Lautsprecher
Volumenverstärker-Lautsprecher
Download QR-Code
Volumenverstärker-Lautsprecher
Entwickler: Coocent
Preis: Kostenlos
Lautstärkeverstärker
Lautstärkeverstärker
Download QR-Code
Lautstärkeverstärker
Entwickler: KX Camera Team
Preis: Kostenlos
KX-Musik-Spieler Pro
KX-Musik-Spieler Pro
Download QR-Code
KX-Musik-Spieler Pro
Entwickler: Coocent
Preis: Kostenlos
DJ-Musikmixer - DJ Mixer
DJ-Musikmixer - DJ Mixer
Download QR-Code
DJ-Musikmixer - DJ Mixer
Entwickler: KX Camera Team
Preis: Kostenlos
DJ-Musikmixer - DJ Studio Pro
DJ-Musikmixer - DJ Studio Pro
Download QR-Code
DJ-Musikmixer - DJ Studio Pro
Entwickler: KUCO Apps
Preis: Kostenlos
Equalizer - Bassverstärker
Equalizer - Bassverstärker
Download QR-Code
Equalizer - Bassverstärker
Entwickler: KUCO Apps
Preis: Kostenlos
Equalizer mit Tonverstärker
Equalizer mit Tonverstärker
Download QR-Code
Equalizer mit Tonverstärker
Entwickler: 1 Bit
Preis: Kostenlos
Clear Wave - Water Eject Pro
Clear Wave - Water Eject Pro
Download QR-Code
Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
Equalizer - Bass Booster EQ
Equalizer - Bass Booster EQ
Download QR-Code
Equalizer - Bass Booster EQ
Entwickler: 1 Bit
Preis: Kostenlos
QuickPin - Fast Notes Reminder
QuickPin - Fast Notes Reminder
Download QR-Code
QuickPin - Fast Notes Reminder
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Ringtone Scheduler
Ringtone Scheduler
Download QR-Code
Ringtone Scheduler
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Kontakt Veranstalter
Kontakt Veranstalter
Download QR-Code
Kontakt Veranstalter
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Spiegel ◎
Spiegel ◎
Download QR-Code
Spiegel ◎
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Image Resizer
Image Resizer
Download QR-Code
Image Resizer
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
Watch Faces
RUN PRO: Watch face
RUN PRO: Watch face
Download QR-Code
RUN PRO: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
HMKWatch Christmas03
HMKWatch Christmas03
Download QR-Code
HMKWatch Christmas03
Entwickler: HMKWatch
Preis: Kostenlos
Roto Watch Face
Roto Watch Face
Download QR-Code
Roto Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Dream 153 Digital Watch Face
Dream 153 Digital Watch Face
Download QR-Code
Dream 153 Digital Watch Face
Entwickler: Monkey's Dream
Preis: Kostenlos

Android Update: Feature Drop bringt Neuerungen, Show-Event, Wetter- und Netflix-Einstellung & Desktop-Anlauf

Pixel Update: Android 16 QPR2 startet, euer Upgrade-Modell, Dezember-Update und starke Pixel-Aktionen




pixel angebote

Spiele
Paint Monster
Paint Monster
Download QR-Code
Paint Monster
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Colorzzle
Colorzzle
Download QR-Code
Colorzzle
Entwickler: Darong Studio
Preis: Kostenlos
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
Download QR-Code
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Word Game Wonders: Crossword
Word Game Wonders: Crossword
Download QR-Code
Word Game Wonders: Crossword
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Tech Quiz Master - Quiz Games
Tech Quiz Master - Quiz Games
Download QR-Code
Tech Quiz Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Der Einsame Hacker
Der Einsame Hacker
Download QR-Code
Der Einsame Hacker
Entwickler: The Lonely Developer Studios - Spain
Preis: Kostenlos
Stickman Legends: Kampf-spiele
Stickman Legends: Kampf-spiele
Download QR-Code
Stickman Legends: Kampf-spiele
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Neo Monsters
Neo Monsters
Download QR-Code
Neo Monsters
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Dungeon Defense
Dungeon Defense
Download QR-Code
Dungeon Defense
Entwickler: GameCoaster
Preis: Kostenlos
Dungeon Shooter : Dark Temple
Dungeon Shooter : Dark Temple
Download QR-Code
Dungeon Shooter : Dark Temple
Entwickler: IMCrazy
Preis: Kostenlos
[VIP] Missile Dude RPG : idle
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Download QR-Code
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Download QR-Code
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Warriors' Market Mayhem VIP :
Warriors' Market Mayhem VIP :
Download QR-Code
Warriors' Market Mayhem VIP :
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Ein Schiff bauen VIP
Ein Schiff bauen VIP
Download QR-Code
Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Apart2
Apart2
Download QR-Code
Apart2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Avalar: Raid of Shadow Premium
Avalar: Raid of Shadow Premium
Download QR-Code
Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Castle Defender Premium
Castle Defender Premium
Download QR-Code
Castle Defender Premium
Entwickler: Unimob
Preis: Kostenlos
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Download QR-Code
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Swipe Break Out PvP P
Swipe Break Out PvP P
Download QR-Code
Swipe Break Out PvP P
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Balance Game
Balance Game
Download QR-Code
Balance Game
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Jewel Match
Jewel Match
Download QR-Code
Jewel Match
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Scroll Match3
Scroll Match3
Download QR-Code
Scroll Match3
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
MiniRace
MiniRace
Download QR-Code
MiniRace
Entwickler: Arabati
Preis: Kostenlos
PipeMan
PipeMan
Download QR-Code
PipeMan
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
JumpHigh
JumpHigh
Download QR-Code
JumpHigh
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Black & White Puzzle Chess
Black & White Puzzle Chess
Download QR-Code
Black & White Puzzle Chess
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos

» Kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Startguthaben und 2 Prozent Cashback sichern «

google pixel aktion geschenk




Icon Packs
Hexanet White - Icon Pack
Hexanet White - Icon Pack
Download QR-Code
Hexanet White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Hexa Crop - Icon Pack
Hexa Crop - Icon Pack
Download QR-Code
Hexa Crop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
WhitArt Icon Pack
WhitArt Icon Pack
Download QR-Code
WhitArt Icon Pack
Entwickler: OSheden Design
Preis: Kostenlos
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Download QR-Code
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Cubic Light - 3D Icon Pack
Cubic Light - 3D Icon Pack
Download QR-Code
Cubic Light - 3D Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Inab Purple - Icon Pack
Inab Purple - Icon Pack
Download QR-Code
Inab Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket