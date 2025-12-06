Android 17: Googles neues Betriebssystem kommt sehr bald – alle Schwerpunkte und Infos vor dem Start

Geht noch was bei Android in diesem Jahr? Es steht zu vermuten, dass Google schon sehr bald das neue Betriebssystem Android 17 vorstellen und damit in das nächste Kapitel der Plattform starten wird – womöglich in ein deutliches größeres. Android steht vor wichtigen Herausforderungen, sodass wir schon jetzt die wichtigsten Schwerpunkte des Projekts Cinnamon Bun kennen, das die Zukunft der Plattform entscheidend beeinflussen dürfte.



Google hat rund um Android in den letzten Jahren spürbar an Fahrt aufgenommen, denn es gibt immer mehr geplante und ungeplante Zwischenversionen, immer mehr Releases, schnellere Produktzyklen und straffe Roadmaps. Mittlerweile hat man ein Tempo erreicht, bei dem die Grenzen zwischen den Versionen verschwimmen, sodass selbst ein neuer Release nur noch eine Zahl ohne konkreten Umfang ist. Dennoch sind wir natürlich gespannt auf das neue Android 17.

Erst vor wenigen Tagen wurde die finale Version von Android 16 QPR2 veröffentlicht und wer die Zeitpläne in den letzten Jahren verfolgt hat, der dürfte sich fast schon wundern, dass Google tatsächlich einmal ein Projekt abschließt, bevor man sich in das nächste stürzt. Und so warten wir schon seit einigen Wochen auf die erste Entwicklervorschau des neuen Betriebssystems, die bislang weder erwähnt noch in irgendeiner Form freigegeben worden ist. Aber das kann sich schon in wenigen Tagen ändern.

Google lädt am Montag zur Android Show – einem Event rund um die Zukunft des Betriebssystems Android XR und dessen verbundenes Ökosystem. Auch wenn Android XR und Android 17 völlig unterschiedliche Produkte sind, haben sie doch einen gemeinsamen Kern und es ist gut möglich, dass man die große Bühne dafür nutzen wird, auch über Android 17 zu sprechen. Ob eine Ankündigung oder gar ein Release zu erwarten ist, lässt sich durch den womöglich geänderten Zyklus nicht prognostizieren.

Das erste Android für den Desktop

Google wird 2026 wohl zum Jahr des Android-Desktop machen – und Android 17 steht im Mittelpunkt aller Bemühungen. Mit dem Android-Desktopmodus, mit der ChromeOS-Verschmelzung und auch mit dem neuen Betriebssystem Aluminium OS gibt es gleich drei parallel laufende Versuche, vom Start weg ein ernsthaftes Desktop-Angebot zu etablieren. Wir haben euch bereits vor einigen die neuen Android-Projekte für den Desktop vorgestellt. Gut möglich, dass Google jetzt eine große Chance sieht, denn Microsoft strauchelt ein wenig (wenn auch auf hohem Niveau) und Google könnte auf Windows 10-Nutzer abzielen.

Android für XR-Brillen

Erst vor wenigen Wochen hat Google das neue Betriebssystem Android XR offiziell gestartet, das zunächst nur auf einem einzigen Headset aus dem Hause Samsung zum Einsatz kommt. Viele weitere Geräte werden in Kürze folgen – auch Smart Glasses. Android XR basiert natürlich auf dem Android-Kern, bringt Android-Apps in die virtuellen Welten und dürfte daher auch ein Schwerpunkt von Android 17 sein.

Apps im Min-Mode

Das für längere Zeit wenig beachtete Always on-Display wird mit Android 17 eine wahre Innovation erhalten, die sich bereits bei Pixel 10-Nutzern in Verbindung mit der Google Maps-Navigation als Testlauf zeigt: Der Min-Mode soll sinnvolle Live-Informationen direkt auf dem Always on-Display zeigen können. Alle Informationen und erstes Bildmaterial zu diesem Modus haben wir euch im Artikel zum Android 17 Min-Mode zusammengefasst.

Apps in Bubbles

Google scheint mit Android 17 die Android-Apps flexibler gestalten zu wollen: Denn diese kommen nicht nru auf den Desktop und auf XR-Brillen sowie auf das Always on-Display, sondern erhalten auch auf den mobilen Geräten eine neue Form – nämlich die der Bubbles. Dabei handelt es sich um eine Art Taskmanager, der den schnellen Wechsel zwischen den schwebend dargestellten aktiven Anwendungen erlauben soll. Im verlinkten Artikel haben wir euch das Konzept ausführlich vorgestellt.

KI zieht bei Android ein

Wann ist mit Android 17 zu rechnen?

Mit dem Release von Android 16 hatte Google den jährlichen Kalender deutlich vorgezogen und es ist anzunehmen, dass man das mit Android 17 beibehält – allein schon im Interesse des rechtzeitigen Release für die nächste Pixel-Generation. Die erste Entwicklervorschau von Android 16 wurde damals schon recht überraschend am 19. November 2024 veröffentlicht – diesen Punkt haben wir bereits um gut zwei Wochen überschritten. Die Vorab-Kanäle wären durch den Release von Android 16 QPR2 vor einigen Tagen jedenfalls frei.

Zunächst ist mit zwei Developer Previews und vier bis fünf Betas zu rechnen, aber das muss man im Detail abwarten.

Welche Smartphones werden die Developer Preview erhalten?

Auf Basis von Googles Update-Garantie für die Pixel-Smartphones sollten noch ein letztes Mal alle Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC die nächste Version erhalten. Für die sechste Pixel-Generation dürfte Android 17 das letzte Betriebssystem werden – nachdem es mit Android 12 gestartet ist.

Was ist sonst noch bekannt?

Android 17 trägt die interne Bezeichnung Android Cinnamon Bun, wird diese aber wie üblich nicht im offiziellen Marketing verwenden – das hat man leider schon vor Jahren eingestellt. Dennoch ist mit einem passenden Maskottchen zu rechnen. Es ist erst wenige Monate her, dass die Android 16-Statue als Baklava-Karussell im Googleplex aufgestellt wurde.

