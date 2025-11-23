Gboard: Neue Google-Tastatur lässt euch biegen statt tippen – auslöffeln und schreiben (Galerie + Video)

Das Team hinter Googles Tastatur-App Gboard verbessert nicht nur die eigene App immer weiter, sondern sucht auch stets nach innovativen Ansätzen für neue Hardware-Lösungen. Vor einiger Zeit hat man eine besonders kreative Lösung vorgestellt, die die Eingabe von Textzeichen mit einem alltäglichen Objekt ermöglicht, das jeder zu Hause hat. Jetzt heißt es Biegen statt Tippen.



Die Gboard-Entwickler von Google Japan haben sich mittlerweile einen legendären Ruf erarbeitet, dem sie Jahr für Jahr gerecht werden – nämlich dem der grenzenlosen Kreativität bei der Erfindung neuer Tastaturen. Stets am 1. Oktober, dem am weitesten von 1. April entfernten Tag des Jahres, wird eine neue Tastatur präsentiert, von denen wir euch hier im Blog schon einige vorgestellt haben. Zuletzt haben wir das Swipe-Keyboard oder die Gboard-Kappe mit Artikel gewürdigt.

Nachdem wir euch kürzlich die Gboard-Teetasse präsentiert haben, folgt jetzt das nächste Produkt aus der Küche: Google hat den Gboard Spoon vorgestellt, bei dem es sich nur auf den ersten Blick um einen klassischen Löffel handelt, mit dem man sich das eingebrockte Süppchen selbst auslöffeln kann. In der Zweitfunktion handelt es sich um eine smarte Tastatur, deren Eingabemöglichkeit aus der Biegung des Löffels besteht.

Google selbst spricht von der Gboard-Löffelbiegeversion, die so einfach wie genial ist: Ihr müsst einfach nur den gesamten Löffel mit der Faust in die Hand nehmen und im kleinen Kellenbereich des Löffels durch Druck eine Biegung durchführen. Je nach Biegegrad wird ein anderer Buchstabe registriert und entsprechend an das angebundene Gerät gesendet: Eine leichte Biegung für das A, zwei Grad mehr für das B, eine volle Biegung für das Z und so weiter. In der folgenden Galerie sowie im unten eingebundenen Video könnt ihr euch das ansehen.

















Löffel-verbiegen hat endlich einen Sinn

Wer schon einmal am Esstisch gesessen und versehentlich – vielleicht mit der Kraft der Gedanken – seinen Löffel verbogen hat, hat sich sicherlich schon öfter gefragt, ob man das nicht sinnvoll nutzen kann. Warum sollte man mit dem Löffel-verbiegen nur leichtgläubige Menschen ausnehmen, wenn man auch eine Nachricht oder gar einen ganzen Text verfassen könnte? Das System ist simpel konstruiert und mit etwas Übung trefft ihr auch die richtigen Zeichen.

Die Idee mag zunächst kompliziert klingen, denn wer kann schon die exakte Gradzahl der Biegung abschätzen? Dem kann man natürlich auch gegenüberstellen, dass viele Menschen auch die 26 Buchstaben auf der Tastatur blind treffen oder am Smartphone swipen. Alles eine Frage der Übung. Das Gboard-Team hat bei der Konstruktion auch die entsprechende Suppen-Dichtheit sichergestellt, sodass die Tastatur bzw. der Löffel gleichzeitig für den klassischen Zweck genutzt werden kann.

Leider hat Google diesen Löffel niemals auf den Markt gebracht, bietet aber wie gewohnt sowohl die Bauanleitung als auch die benötigte Software bei GitHub zum Download an.

[Google-Blog]

