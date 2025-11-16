Gboard: Neue Google-Tastatur kombiniert swipen und tippen – flexible Tasten auf dem Flick Keyboard (Video)

Das Team von Googles Tastatur-App Gboard ist immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen und kreativen Konzepten für Eingabemöglichkeiten. Schon vor längerer Zeit hat man ein Tastatur-Konzept präsentiert, das eine echte Marktlücke füllen könnte: Mit dem Flicking Keyboard lässt sich das vom Smartphone bekannte Wischen auf einem Hardware-Keyboard nutzen.


gboard flick cover

Kaum eine Google-Abteilung ist so kreativ wie das Gboard-Team aus Japan, das uns immer wieder mit neuen Tastatur-Ideen begeistert. Stets am 1. Oktober, also dem am weitesten vom 1. April entfernten Datum, wird eine ganz neue Idee veröffentlicht, die natürlich absolut ernst gemeint ist: Zuletzt hatten wir euch zum Beispiel die Gboard-Kappe vorgestellt, die Gboard-Teetasse oder auch das Gboard-Klavier. Jetzt folgt eine weitere Generation.

Mit der Tastatur Gboard Flicking löst man ein echtes Komfortproblem, über das sicherlich schon viele Nutzer nachgedacht haben: Warum kann man am Smartphone tippen und swipen, aber auf der Hardware-Tastatur nur tippen? Die neue Tastatur ermöglicht es, am Desktop mit einer physischen Tastatur das Wischen zu verwenden. Nutzer können eine Taste in eine der vier Himmelsrichtungen kippen oder antippen, sodass sich fünf verschiedene Eingaben umsetzen lassen.

Ermöglicht wird das durch einen Aufbau der Tasten nach dem Konzept eines Joysticks, der sich frei bewegen lässt. Weil sich mit jeder Taste fünf Buchstaben bzw. Zeichen umsetzen lassen, benötigt die gesamte Tastatur gerade einmal 20 Tasten. Daher ist sie etwas größer gestaltet und kann bequem in der Hand gehalten werden. Schaut es euch in der folgenden Galerie sowie im unten eingebundenen Video einmal an.




gboard flick 1

gboard flick 2

gboard flick 3

gboard flick 4




Das Gboard-Team hebt den Vorteil der Wischgesten-Eingabe hervor, der natürlich hauptsächlich bei der Geschwindigkeit liegt. Aber auch alle Nutzer, die vom jahrelangen Tippen genervt sind, können endlich eine alternative verwenden. Manche Nutzer sollen die Wischgesten-Eingabe als komfortabler empfinden. Andere wiederum können damit nicht viel anfangen, sodass man die beiden Konzepte miteinander kombiniert.

Für größtmögliche Flexibilität sollen sich die Tasten austauschen oder auch mehrere dieser Flick-Keyboards miteinander kombinieren lassen. Somit könnt ihr eine Tastatur für Buchstaben haben, eine weitere für Emojis und vielleicht noch eine dritte für Steuerzeichen. Die äußere Form der Tastatur macht das zu einer sympathischen Lösung.

Wer jetzt ganz begeistert ist, kann die Tastatur allerdings nicht erwerben. Google hat auch dieses Konzept nicht auf den Markt gebracht, bietet aber wie gewohnt die Anleitung und die Software bei Github kostenlos zum Download an.

[Google-Blog]

