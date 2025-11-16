Pixel-Smartphones: Ein lohnender Blick zurück – darum könntet ihr zur günstigen Vorgeneration greifen (Aktion)

Google bringt in jedem Jahr eine neue Generation der Pixel-Smartphones auf den Markt, wobei das Marketing natürlich immer wieder die wichtigen Fortschritte herausstellt und das Will-Haben-Gefühl auslöst. Doch die Fortschritte sind längst marginal, die Hardware spielt nicht mehr die wichtigste Rolle und so könnt ihr jetzt mehr als lohnend zum Pixel 9 mit 49 Prozent Rabatt greifen und dennoch das Rundum-Sorglos-Paket erhalten. Das ist absolut zu empfehlen.



Es ist noch gar nicht so lange her, dass Google die Pixel 10-Smartphones angekündigt und auf den Markt gebracht hat – und das in diesem Jahr erstmals ohne die erwartenden Aktionen. Ohne Frage sind das sehr gute Smartphones und ihr könnt sie jetzt auch mit 26 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones erhalten, aber dennoch könntet ihr der Versuchung auch widerstehen und zum Vorgänger greifen. Denn nach einem Preisrutsch sowie durch die Black Friday-Aktionen bekommt ihr jetzt das Pixel 9 zum halben Preis. Wir erklären euch, warum sich das enorm lohnt.

Muss es immer das neueste Pixel-Smartphone sein?

Auf der Suche nach einem neuen Smartphone schaut man sich zunächst die aktuelle Generation an – vollkommen klar. Man möchte mit dem Gerät im oberen dreistelligen Preisbereich (oder gar mehr) sehr lange Freude und keinen Ärger haben. Damit ist man bei den Pixel-Smartphones sicherlich an der richtigen Adresse, doch es muss gar nicht mehr die neueste Generation sein. Tatsächlich gibt es gerade zwischen der neunten und zehnten Generation kaum einen Grund, sich für die Pixel 10-Smartphones zu entscheiden und die Pixel 9 – die noch vor wenigen Monaten die Flaggschiffe stellten – zu verschmähen.

Schon in gut zehn Monaten werden die Pixel 10-Smartphones so „veraltet“ sein, wie es die Pixel 9-Smartphones heute sind. Das, was euch heute vielleicht vom Pixel 9 abhält, habt ihr also schon bald selbst in der Hosentasche. Sind diese zehn Monate Zeitgewinn wirklich die knapp 400 Euro Preisdifferenz wert? Klar, vor einigen Jahren hätte man das mit einem lauten JA beantwortet. Damals gab es aber auch nur zwei bis drei Jahres Updates, sodass zehn Monate viel wert waren. Heute bietet Google aber sieben Jahre volle Update-Garantie, sodass ihr euch jetzt zwischen knapp sechs und knapp sieben Jahren entscheidet. Ist das wirklich ein relevanter Unterschied?

Pixel 9-Smartphones erhalten noch sechs Jahre Updates

Mit der Verlängerung der Pixel Update-Garantie auf ganze sieben Jahre hat Google eine Grenze durchbrochen, die es selbst technik-affinen Nutzern ermöglicht, sich guten Gewissens ein älteres Smartphone zuzulegen. Die Pixel 9-Smartphones sind heute etwa 15 Monate alt, erhalten aber noch volle Android-Updates bis in den August 2031. Monat für Monat, Jahr für Jahr, Sicherheitsupdate für Sicherheitsupdate und Betriebssystem-Update für Betriebssystem-Update werden genauso zuverlässig wie auf dem Pixel 10 und später dem Pixel 11, Pixel 12,… ankommen. Nur wenige Nutzer dürften planen, das Smartphone ernsthaft so lang zu verwenden.

Schon jetzt hat Google viele exklusive Features der neuen Pixel 10-Smartphones auch für das Pixel 9 freigegeben – weitere werden folgen. Play Services, KI, Clouddienste und Co sei Dank sind beide nahezu auf demselben Stand. Weil die Software bei den Pixel-Smartphones längst der Trumpf ist, sind diese Updates das wichtigste Argument, dass ihr auch zu etwas älterer Hardware greifen könnt. Aus Hardware-Sicht sind die Verbesserungen für Endnutzer in der Realität kaum erwähnenswert – zum Teil gibt es gar Rückschritte, etwa bei SoC und Kamera.

Ich denke, dass es daher mit Blick auf die Preis-Leistung kaum ein wirklich relevantes Argument gibt, dass es das neuste Pixel-Smartphone sein muss. Wer unbedingt ein Pixel 10 haben möchte, könnte daher noch zehn Monate Geduld beweisen, es statt 1000 Euro für 650 Euro kaufen und hätte keinerlei Einbußen. Außer, dass das funkelnagelneue Pixel 11 wartet – und die Geschichte beginnt von vorn…

