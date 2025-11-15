Pixel Deals auf Buds & Watch: Jetzt noch hohe Rabatte auf Googles smarte Kopfhörer + Smartwatches sichern

Schon jetzt laufen die Black Friday Deals im Google Store, die nicht nur hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones bringen, sondern auch das erweiterte Portfolio zum Teil extrem reduziert anbieten. Im Rahmen der Black Friday-Aktionen bekommt ihr jetzt die Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt, erhaltet ganze 20 Prozent Rabatt auf die neuen Pixel Buds 2a und sogar 44 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3. Ihr könnt euch günstig ausrüsten!



Wer bereits ein Pixel-Smartphone sein Eigen nennt und begeistert ist, der sollte jetzt einmal bei den Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon vorbeischauen. Ihr bekommt hohe Rabatte auf das erweiterte Portfolio, mit denen ihr Googles gesamte Pixel-Welt noch besser und vor allem enger angebunden verwenden könnt. Wer mit dem Pixel zufrieden ist, wird wohl auch zu den smarten Kopfhörern und der Smartwatch aus dem Hause Google greifen.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Bei Google laufen die Black Friday-Aktionen hochoffiziell schon in dieser Woche, sodass ihr euch nicht zu viel Zeit lassen solltet. Nur jetzt bekommt ihr 20 Prozent Rabatt auf die brandneuen Pixel Buds 2a, könnt euch die wirklich starken Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt sichern und auch bei den Smartwatches bietet Google jetzt 44 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3. Google ist mit den smarten Kopfhörern mittlerweile sehr erfolgreich und hat diese erst kürzlich mit dem Pixel Buds Feature Drop um viele starke Aktionen erweitert.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-14 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Wer noch kein Pixel-Smartphone besitzt, kann die Buds natürlich trotzdem nutzen – oder jetzt die starke Aktion mitnehmen: Vermutlich nur heute bekommt ihr das Pixel 10 Pro mit 26 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis – das sollte man sich bei Interesse nicht zwei Mal sagen lassen! Schaut doch einfach mal im Google Store bei Amazon vorbei oder werft einen schnellen Blick auf die unten eingebundene Amazon-Box mit den aktuellen Highlight-Angeboten.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon









Letzte Aktualisierung am 2025-11-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.