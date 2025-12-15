Google hat vor gut zwei Jahren den Google Dark Web Report gestartet, der die Nutzer darüber informieren soll, ob ihre persönlichen Daten im Dark Web kursieren bzw. in bekannten Datenleaks vorhanden waren. Das kann wirklich sehr interessant sein, doch bei Google scheint man mit dem Tool selbst nicht zufrieden zu sein und hat jetzt die baldige Einstellung angekündigt.



Vor einiger Zeit wurde innerhalb von Google One der Google Dark Web Report gestartet, der seit Frühjahr 2024 für alle Nutzer angeboten wird und wirklich sehr praktisch sein kann. Dieser scannt das Dark Web bzw. große geleakte Datensätze nach euren persönlichen Daten wie etwa eurem Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder auch Geburtsdatum und informiert euch über kursierende Datensätze. Alle Infos und eine umfangreiche FAQ dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

Jetzt hat man angekündigt, dass das Tool schon sehr bald eingestellt werden wird. Bereits ab dem 15. Januar 2026 werden keine neuen Datenpannen mehr untersucht und ab dem 16. Februar 2026 werden auch die Berichte über vergangene Leaks nicht mehr verfügbar sein. Das ist wirklich sehr schade, denn ich fand es immer wieder interessant, an welchen Stellen meine Daten aufgetaucht sind bzw. welche kursierten. Wer sehr viel im Web unterwegs ist, taucht eben auch in so etwas auf.

Die von Google genannten Gründe zur Einstellung sind nachvollziehbar und vielleicht ist die Schliessung daher auch folgerichtig: Man gibt an, dass die Nutzer zwar allgemein gut informiert worden sind, aber der Dark Web Report keine hilfreichen Schritte bieten konnte. Logisch, was sollte Google gegen einen solchen Leak tun? Viele Tipps kann man auch nicht geben, daher war das Tool von Anfang an eher informativer Natur.

Stattdessen will man sich weiterhin auf andere Tools konzentrieren, um die Nutzer vor Onlinebedrohungen zu schützen – auch im Dark Web. Dazu gehört der Sicherheitscheck, die Überprüfungen im Passwortmanager und vieles mehr. Gut möglich, dass man in Zukunft erneut verstärkt im Dark Web-Bereich unterwegs sein wird, dann aber sicherlich mit einem neuen Produkt.

[Google Support]

