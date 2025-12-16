Google Maps Navigation: Neue Funktion zeigt euch jetzt, ob ihr im Zug vorn oder hinten einsteigen solltet (Bild)

Die Google Maps Navigation kann die Nutzer auf den unterschiedlichsten Wegen und mit verschiedenen Verkehrsmitteln recht zuverlässig an ihr Ziel leiten. Jetzt zeigt sich eine neue Funktion für die ÖPNV-Navigation, die gerade im stressigen Stadt-Alltag sicherlich sehr praktisch sein kann: Die Navigationsdetails zeigen, ob man im Zug eher vorn, hinten oder in der Mitte einsteigen sollte.



Fleißige ÖPNV-Fahrer in Städten mit vielen Umsteigepunkten kennen das sicherlich: Irgendwann weiß man sehr genau, ob man eher hinten oder vorn im Zug einsteigen sollte, um für den nächsten Schritt optimal positioniert zu sein. Steigt man etwa vorn ein und der Weg zum nächsten Umstieg ist am Ende des kommenden Bahnhofs, verlängert sich die Umstiegszeit. Hat man hingegen die Wartezeit genutzt und ist gleich nach hinten gegangen, erspart das viel Zeit und kann über das Erwischen des Anschlusszugs entscheiden.

Ein neues Detail in der ÖPNV-Navigation zeigt den optimalen Einsteigepunkt für das schnellstmögliche Umsteigen. Wie ihr auf obigem Screenshot seht, sollte man in der U4 hinten einsteigen, um am Schwedenplatz tatsächlich nur zwei Minuten für den Umstieg zu benötigen. Zur Wahl stehen in Wien nur Hinten, Mitte oder Vorn. In anderen Ländern soll die Google Maps Navigation gar den exakten Wagen nennen. Eine mögliche Auslastung des Wagens wird dabei bisher nicht berücksichtigt.

Für Stadt-Touristen ist das sicherlich eine sehr praktische Funktion. Denn die Städter kennen solche Dinge natürlich irgendwann auswendig – ich war in meinen Städten darin auch absoluter Experte. Irgendwann ist man nicht nur optimal positioniert, sondern auch der erste auf der Rolltreppe und umgeht das folgende Gedränge. Gut, dass Google Maps die Nutzer jetzt auch dabei unterstützen möchte.

Die neue Funktion zeigt sich seit wenigen Tagen in Wien, wurde aber auch schon in Tokio und Washington DC gesichtet.

» Gemini in Google Maps: KI-ChatBot integriert jetzt auch personalisierte Karten, Bewertungen und Tipps (Galerie)

[Futurezone]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.