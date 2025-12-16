Pixel Superfans: Google verschenkt jetzt 50 Euro für den Google Store – auf Pixel-Produkte und mehr einlösen

Google betreibt schon seit längerer Zeit das Programm der Pixel Superfans, das immer wieder mit interessanten Einblicken oder Vorteilen von sich reden macht – jetzt ist es wieder soweit. Alle Superfans sollten einmal in ihrem Posteingang vorbeischauen, denn es wartet ein 50 Euro Gutschein für den Google Store – ganz ohne Voraussetzungen und unabhängig vom Mindestbestellwert.



Gute Nachrichten für alle Pixel Superfans, die noch an Bedarf an Google-Hardware haben: In diesen Tagen trudeln wohl bei allen Mitgliedern des Fanprogramms E-Mails ein, die einen exklusiven und personalisierten Gutschein enthalten. Dieser hat einen Wert von 50 Euro und kann im deutschen Google Store eingelöst werden. Dabei scheint es mit Ausnahme des Ablaufdatums vom 26. Dezember keinerlei Bedingungen zu geben.

Ihr könnt den Gutschein durch Eingabe des in der E-Mail enthaltenen Gutscheincodes erhalten und direkt an der Kasse abziehen lassen. In der E-Mail heißt es, dass es vielleicht der perfekte Zeitpunkt zum Pixel 10-Kauf ist, aber ihr könnt es natürlich auch für alle anderen Produkte verwenden. Entscheidet ihr euch für etwas, das weniger als 50 Euro kostet – etwa ein Ladegerät oder eine Schutzhülle – bekommt ihr das Produkt vollkommen gratis. Keine Kosten, keine Versandkosten. Der Gutschein ist dann aber natürlich ohne Restguthaben verbraucht.

Pixel Superfans sollten sich das nicht entgehen lassen, aber natürlich dennoch die Preise vergleichen. Aktuell gibt es noch die Pixel Festtagsknaller im Google Store bei Amazon, die euch 34 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones und etwa 20 Prozent Rabatt auf die weiteren Pixel 10 bringen. Wir haben euch die aktuellen Aktionen in diesem Artikel zusammengestellt. Vergleicht daher, ob sich die 50 Euro im Google Store lohnen.

Bevor man es verfallen lässt, kann natürlich ein zusätzliches Ladegerät, eine Schutzhülle oder ein Pixel Watch-Armband kostenlos mitgenommen werden. Der Gutschein gilt nur bis zum 26. Dezember, also lasst euch nicht zu viel Zeit.









Letzte Aktualisierung am 2025-12-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.