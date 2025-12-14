Android: So lassen sich jetzt Tabs im Chrome-Browser anpinnen – schneller finden und organisieren (Video)

Der mobile Browser Chrome for Android hat im Rahmen des jüngsten Android Feature Drop kürzlich eine neue Funktion spendiert bekommen, die viele Nutzer nach dem ersten Hinweis vermutlich wieder vergessen werden. Das Anpinnen von Tabs kann aber sehr praktisch sein, um wichtige Webseiten ganz oben anzuheften und dafür zu sorgen, dass diese nicht versehentlich geschlossen werden oder untergehen.



In der Desktopversion von Google Chrome lassen sich Tabs schon seit Ewigkeiten anpinnen. Wer das noch nie genutzt hat, hier eine kurze Erklärung: Wird ein Tab angepinnt, verkleinert sich der Eintrag in der Tableiste auf Symbolgröße und dieser wird ganz an den Anfang der Liste geschoben. Gibt es mehrere angepinnte Tabs, lassen sich diese frei verschieben, sie bleiben in ihrer Gruppierung aber stets vor dem ersten vollen Tab. Funktionell gibt es keine Unterschiede.

Jetzt kommt diese Funktion endlich auch zu Chrome für Android und funktioniert dort ganz ähnlich: Um einen Tab anzupinnen, müsst ihr diesen in der Tabübersicht kurz gedrückt halten und anschließend im Kontextmenü den Eintrag für das Anpinnen auswählen. Danach rutscht der Tab ganz nach oben, geht nicht in der (meist vorhandenen) Flut anderer Tabs unter und ist somit schneller bereit für den Zugriff. Auch hier gilt, dass es mehrere angepinnte Tabs geben kann.

Das Anpinnen bringt keinen funktionellen Vorteil, sorgt aber für mehr Übersicht. Das kann vor allem bei den Tabs sehr hilfreich sein, die man in der Folgezeit immer wieder benötigt oder die man vielleicht permanent geöffnet hat. Innerhalb von Tabgruppen ist ein Anpinnen nicht möglich, aber das gilt auch für den Desktop und ist sicherlich eine Schwachstelle dieser Funktion. Aber das kann ja mit einem der nächsten Updates noch kommen, wenn man im Chrome-Team schon einmal mit diesem Feature beschäftigt ist.

[Google-Blog]