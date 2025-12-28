Google Chrome Best of 2025: Das sind die zehn besten Chrome-Erweiterungen – Von Google ausgewählt

Die meisten Nutzer von Google Chrome dürften eine Handvoll von Erweiterungen installiert haben, die den Browser-Alltag erleichtern können. Wer noch mehr aus dem Browser herausholen möchte, kann jetzt einen Blick auf die 10 besten Chrome-Erweiterungen 2025 werfen, die wie üblich von der Google-Redaktion ausgewählt wurden. Dabei stehen in diesem Jahr das Arbeiten, wenig überraschend die KI sowie die Kreativität im Mittelpunkt.


google chrome best extensions 2025

Zum Ausklang des Jahres wurden bei Google wieder jede Menge Jahresrückblicke veröffentlicht, Toplisten aufgestellt, es wurden diverse Gewinner gekürt oder auch personalisierte Rückblicke veröffentlicht. Auch das Team des Chrome-Browsers bzw. des Chrome Web Store hat im Dezember noch einmal zurückgeblickt und die besten Chrome-Erweiterungen 2025 gekürt. Herausgekommen ist eine Liste mit 10 Chrome-Extensions, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt.

Laut der kurzen Beschreibung aus der Google-Redaktion war das Jahr 2025 sehr wegweisend für die Browser-Erweiterungen und deren Einsatzgebiete – natürlich allen voran wegen der Künstlichen Intelligenz. Und so kam man nicht drumherum, eine eigene Kategorie für die KI-Erweiterungen zu schaffen, die sinnvolle Ergänzungen in den Browser bringen. Aber es wurden auch Erweiterungen aus den Bereichen Arbeit und Lernen sowie Kreativität und Vergleich prämiert. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn Erweiterungen ohne ein klares Ranking.

Im Chrome-Team tut man sich wohl schwer damit, einen klaren Sieger zu küren, sodass man einfach nur einige Topbeispiele herausgepickt hat, die in ihren ohnehin sehr stark eingegrenzten Kategorien glänzen. Wir können euch also nicht DIE beste Chrome-Erweiterung präsentieren, sondern nur den kleinen Fundus, den ihr in der folgenden Auflistung inklusive der Verlinkung in den Chrome Web Store findet.




KI-Browsing-Begleiter
Monica: All-in-One KI-Assistent | Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro - Chrome Web Store
Monica: All-in-One KI-Assistent | Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro - Chrome Web Store
Monica: All-in-One KI-Assistent | Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro - Chrome Web Store
Sider: Chatte mit allen KI: GPT-5, Claude, DeepSeek, Gemini, Grok - Chrome Web Store
Sider: Chatte mit allen KI: GPT-5, Claude, DeepSeek, Gemini, Grok - Chrome Web Store
Sider: Chatte mit allen KI: GPT-5, Claude, DeepSeek, Gemini, Grok - Chrome Web Store
HARPA AI | ChatGPT, Claude, Gemini & Perplexity Automatisierungsagent - Chrome Web Store
HARPA AI | ChatGPT, Claude, Gemini & Perplexity Automatisierungsagent - Chrome Web Store
HARPA AI | ChatGPT, Claude, Gemini & Perplexity Automatisierungsagent - Chrome Web Store
QuillBot: Schreibtools und Rechtschreibprüfung mit KI - Chrome Web Store
QuillBot: Schreibtools und Rechtschreibprüfung mit KI - Chrome Web Store
QuillBot: Schreibtools und Rechtschreibprüfung mit KI - Chrome Web Store
Arbeit und Lernen
Fireflies: AI meeting notes - Chrome Web Store
Fireflies: AI meeting notes - Chrome Web Store
Fireflies: AI meeting notes - Chrome Web Store
Bluedot: AI notetaker & Meeting Recorder - Chrome Web Store
Bluedot: AI notetaker & Meeting Recorder - Chrome Web Store
Bluedot: AI notetaker & Meeting Recorder - Chrome Web Store
QuestionAI Homework Powered AI Assistant - Chrome Web Store
QuestionAI Homework Powered AI Assistant - Chrome Web Store
QuestionAI Homework Powered AI Assistant - Chrome Web Store
eJOY AI Dictionary - Chrome Web Store
eJOY AI Dictionary - Chrome Web Store
eJOY AI Dictionary - Chrome Web Store
Kreativität und Vergleich
Adobe Photoshop - Chrome Web Store
Adobe Photoshop - Chrome Web Store
Adobe Photoshop - Chrome Web Store
Phia: Best Price in One Click - Chrome Web Store
Phia: Best Price in One Click - Chrome Web Store
Phia: Best Price in One Click - Chrome Web Store
[Google-Blog]

