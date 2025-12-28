Google One Aktion: Jetzt noch 50 Prozent Rabatt auf die Jahresabos sichern – ein Jahr Speicherplatz und Gemini

Immer mehr Nutzer besitzen ein Abo bei Google One, um sowohl den Speicherplatz für das Google-Konto zu erhöhen als auch einen größeren Funktionsumfang für Gemini und in einigen Apps zu erhalten. Nur noch wenige Tage hält man ein Angebot für alle Nutzer bereit, die bisher kein Jahresabo oder noch gar keine Erweiterung haben: Jetzt bekommt ihr 50 Prozent Rabatt auf Jahresabos – spart aber weit mehr als die angegebenen 50 Prozent.



Aktionen bei Google One gibt es nur sehr selten, doch wenn es mal wieder soweit ist, dann knallt es richtig: In dieser Woche hat man pünktlich zu Weihnachten ein Angebot gestartet, das alle interessierten Nutzer kaum ausschlagen können. Jetzt gibt es 50 Prozent Rabatt auf Jahresabos, was zunächst nur in den USA angeboten wurde und seit Mittwoch auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt. Das Versprechen ist recht eindeutig und es gibt keine Haken, sodass es für Interessierte praktisch ein No-Brainer ist.

Details zur Aktion

Das Angebot ist ganz einfach: Ihr schließt jetzt ein Jahresabo für euren gewünschten Google One-Tarif ab und zahlt für dieses 12 Monate im Voraus nur den halben Preis des üblichen Jahrestarifs. Ihr müsst das Abo bis zum 31. Dezember abschließen, lasst euch also nicht mehr zu viel Zeit, und erhaltet die Vorteile ab sofort und für die kommenden 12 Monate – also praktisch bis Jahresende 2026. Gültig ist das Angebot nur für alle Nutzer, die bisher kein Jahresabo haben. Bestandsnutzer schauen leider in die Röhre.

Die Ersparnis ist dabei weit höher als 50 Prozent. Denn schon bisher galt, dass ein Jahresabo dem Einzelpreis für 10 Monate entspricht. Hier mal am Beispiel des beliebten Premium-Abos mit 2 TB Speicherplatz: Statt 9,99 Euro pro Monat zu bezahlen, was 119,88 Euro pro Jahr entspricht, kostet euch das Jahresabo standardmäßig nur 99,99 Euro pro Jahr. Mit der Aktion sind es jetzt nur noch 49,99 Euro pro Jahr. Das heißt, dass ihr für unter 50 Euro ein ganzes Jahr lang 2 TB Speicherplatz erhaltet, umfangreichen Gemini-Zugang und mehr.









Das sind die Google One-Vorteile

Wir haben euch schon vor längerer Zeit die Google One-Abos und Vorteile vorgestellte sowie eine Übersicht der Google One KI-Abos präsentiert. Schaut man sich die Vorteile und Erweiterungen an – vom Speicherplatz über die angehobenen Gemini-Limitierungen bis hin zum steigenden Funktionsumfang – kann man mit etwas Einblick in die Materie sicherlich zum Schluss kommen, dass die Abos insgesamt gar nicht so teuer sind. Vor allem dann, wenn man sich für ein Jahresabo entscheidet und wie bereits vorgerechnet zwei Monate geschenkt bekommt.

Darum lohnt sich diese Aktion

Ich habe hier im Blog immer wieder geschrieben, dass die Google One-Abos trotz einiger Stolpersteine der letzten Jahre insgesamt sehr attraktiv sind – fragt nur die gut 200 Millionen zahlenden Nutzer. Allein der Speicherplatz kann mit allen seriösen Konkurrenten mithalten und die Gemini-Funktionen runden das Angebot vollkommen ab. Jetzt das Ganze noch zu weniger als dem halben Preis und es ist ein No-Brainer.

Jeder Google-Nutzer weiß, dass Gemini DAS Fokusprodukt ist und es mit absoluter Sicherheit auch 2026 bleiben wird. Es kann daher nicht schaden, sich jetzt für das gesamte Jahr 2026 aufzustellen und mit einem Google One-Abo oder gar einem Google AI-Abo einen größeren Funktionsumfang zu erhalten. Wer immer wieder einmal über ein solches Abo nachgedacht hat, sollte jetzt in jedem Fall zuschlagen.

Schaut einfach einmal auf der Google One Aktionsseite nach, ob ein solches Jahresabo etwas für euch ist. Die Aktion läuft nur bis einschließlich 31.12.2025.

» Pixel-Aktionen im Google Store: Bis zu 27 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Pixel 9a, Watch, Pixelsnap gratis und mehr

Letzte Aktualisierung am 2025-12-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.