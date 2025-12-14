Google One: So könnt ihr jetzt KI-Guthaben für Gemini kaufen – und so lässt es sich nutzen (Alle Infos)

Mit einem Abo bei Google One lässt sich nicht nur der Speicherplatz des Google-Kontos erhöhen sowie zusätzliche Funktionen freischalten, sondern es steigt auch der Funktionsumfang des KI-Modells Gemini bzw. dessen angebundener Apps. Wer mit den mittlerweile recht umfangreich angebotenen Stufen und Gemini-Vorteilen nicht auskommt, kann sich seit einigen Wochen ein KI-Guthaben kaufen. Wir zeigen euch, wie ihr dieses nutzen könnt.



In den letzten Wochen wurden die KI-Abos bei Google One recht umfangreich umgebaut und ausgebaut: Es wurde die neue Abo-Stufe des Google AI Plus eingeführt, das aber nicht so recht zu den bestehenden Paketen passen wollte, sodass man recht kurzfristig das seit langer Zeit verfügbare Google One Premium-Abo erweitert hat. Das hat für etwas mehr Fairness gesorgt, doch nach wie vor gibt es Unstimmigkeiten bei den Google One-Abos, die ohne größeren Umbau wohl nicht aus der Welt zu schaffen sind.

Aktuell gibt es für den KI-Bereich das günstige und eingeschränkte Plus-Abo, das umfangreiche Pro-Abo sowie das derzeit größte Paket des Ultra-Abos – natürlich auch stark aufsteigend nach Preis. Für das Ultra-Abo muss man bereits 275 Euro pro Monat auf den Tisch legen und hat noch immer nicht den vollen bzw. unlimitierten Zugriff auf die Gemini-Funktionen. Das erklärt sich schlicht darin, dass KI-Rechenpower heute noch sehr teuer ist und Google eine solche Flatrate daher kaum kostendeckend anbieten könnte – selbst wenn man den Preis in den vierstelligen Monatstarif bringen würde.

Denn es ist eben so, dass die Nutzer, die wirklich 275 Euro pro Monat für Gemini ausgeben, auch echte Powernutzer und mit Sicherheit keine Durchschnitts-User sind. Sie stellen nicht sporadisch Anfragen, sondern dürften hohe mediale Anforderungen haben und die SoCs in den Google-Rechenzentren zum Glühen bringen. Um dieses Problem zu lösen, hat man erst vor wenigen Woche die Möglichkeit zum Kauf von KI-Guthaben eingeführt.









Erst seit November ist es möglich, KI-Guthaben in Google One für Gemini zu kaufen und sich damit je nach eigenem Kontostand das Limit anzuheben. Das Konzept ist simpel: Die Nutzer kaufen sich mit diesem Guthaben den Zugang zu Rechenpower und können diese so lange nutzen, wie das Guthaben eben ausreicht. Das dürfte auch das Bewusstsein dafür stärken, wie viel Geld derzeit noch mit extremer medialer KI-Nutzung verbrannt wird. Hier findet ihr alle Infos:

Was ist das Google One KI-Guthaben?

Man könnte das KI-Guthaben als eine Google-interne Währung bezeichnen, die derzeit einzig und allein dafür verwendet werden kann, Rechenpower zu kaufen und diese für Gemini zu nutzen. Wer über das nötige Kleingeld verfügt, hat praktisch kein Limit und kann sich unbegrenzt viel Guthaben und Rechenpower kaufen. Hinter den beiden rechenhungrigen Diensten Whisk und Flow stehen Preisschilder. Mit dem KI-Guthaben kauft man sich die benötigte Rechenleistung, um die gewünschten Aufgaben ausführen zu können.

Wie viel kostet KI-Guthaben?

Weil das KI-Guthaben praktisch eine interne Währung ist, kann dieses in beliebiger Höhe gekauft bzw. angesammelt werden – allerdings aktuell nur in vorgefertigten Paketgrößen nach folgenden Dollarpreisen: Nutzer können ihr Guthaben mit 25 Dollar (2.500 KI-Punkte), 50 Dollar (5.000 KI-Punkte) oder 200 Dollar (20.000 KI-Punkte) aufladen. Rechnet man das um, bekommt ihr für einen Dollar also 100 KI-Punkte. Einen Rabatt gibt es aktuell nicht. Vielleicht noch einfacher zu rechnen: 1 KI-Punkt kostet aktuell 1 Dollar-Cent. Der Kauf ist auch in Deutschland möglich.

Wie viel KI-Guthaben habe ich?

Im Google One-Konto sowie in den betroffenen Gemini-Diensten lässt sich der Kontostand des KI-Guthabens abrufen. Deutlich wird das vor allem dann, wenn nicht genügend KI-Guthaben für die geplante Aufgabe vorhanden ist – denn dann gibt es nur eine Fehlermeldung. Um das Konzept zu etablieren, bekommen alle Google-Nutzer monatlich ein Guthaben von 100 KI-Punkten geschenkt – also praktisch einen Dollar. Google One AI Pro-Abonnenten bekommen 1000 Punkte pro Monat geschenkt und Google One AI Ultra-Abonnenten gar 25.000 Punkte pro Monat.

Wie lange gilt das KI-Guthaben?

Das automatisch von Google geschenkte KI-Guthaben gilt nur für den jeweiligen Abrechnungszeitraum und wird nicht auf den Folgemonat übertragen. Ihr könnt es also nicht sparen und ansammeln. Das gekaufte KI-Guthaben ist ab dem Datum des Kaufs für 12 Monate gültig – langfristiges Bunkern ist also nicht möglich.









Wofür kann das KI-Guthaben genutzt werden?

Derzeit lässt sich das KI-Guthaben nur für die Gemini-Apps mit hoher rechenintensität nutzen: Whisk und Flow. Für alle anderen Gemini-Apps gilt das derzeit noch nicht, je nach Umfang könnte sich das aber auch noch ändern. Obige Tabelle zeigt euch beispielhaft, wie die aktuelle Preisgestaltung aussieht.

Wer kann KI-Guthaben aufladen?

KI-Guthaben kann nur von Google One AI Pro- oder Google One AI Ultra-Abonnenten aufgeladen werden. Normale Google One-Abonnenten, Abonnenten von AI Plus oder Google-Nutzer ohne jegliches Abo können aktuell keine Punkte aufladen.

—

Ich denke, dass Google mit dem KI-Guthaben ein wirklich effektives System geschaffen hat, um die enormen KI-Kosten sowohl für sich selbst als auch die Nutzerschaft unter Kontrolle zu bringen und transparent zu halten. Wer viel Rechenpower benötigt, kann sie auch ohne mega-teures Abo bekommen. Gleichzeitig muss nicht die gesamte Nutzerschaft durch höhere Preise einige absolute Powernutzer subventionieren, die die Google-Rechenzentren an ihr Limit bringen wollen. Vermutlich wird man das in den nächsten Monaten weiter ausbauen.

[Google-Support]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.