Gemini Nano Banana: So könnt ihr Googles starke KI-Bildbearbeitung auch professionell einsetzen (Galerie)

Mit dem Start von Gemini Nano Banana Pro hat Google die Messlatte im Bereich der KI-Bildbearbeitung weit nach oben gehängt, das zeigt sich sowohl an der Popularität als auch den veröffentlichten Beispielen. Jetzt zeigt das Team des medialen KI-Tools eine Reihe von praktischen Anwendungsfällen, für die man Nano Banana im ersten Moment vielleicht gar nicht in Betracht ziehen würde: Digitales Anprobieren, Produktdesign oder Kunstfusion.



Das Geheimrezept hinter dem Erfolg von Gemini Nano Banana lautet Spaß. Die von Google zur damaligen Veröffentlichung gezeigten Beispiele hatten allesamt einen Hauch Humor, die von der Nutzerschaft veröffentlichten Fotos waren oftmals absurd und allein die Produktbezeichnung sowie der Markenauftritt suggerieren eher ein Spaßtool als ein ernsthaftes Werkzeug. Doch tatsächlich hat die KI-Bildbearbeitung spätestens mit dem Start der Pro-Version einen großen Sprung gemacht, der auch die seriöse Verwendung des Tools ermöglicht.

Nano Banana sowie Nano Banana Pro zeichnen sich vor allem dadurch aus, die Bilder perfekt bearbeiten zu können. Es lassen sich Objekte hinzufügen, entfernen, deren Stil ändern oder ganz neue Dinge visualisieren, ohne dass Bearbeitungsspuren sichtbar wären. Oftmals war es eher das Motiv selbst, das die Ergebnisse sofort als KI-Darstellung entlarvt hat. Es sind die absurden Darstellungen, die natürlich nicht real sind. Ändert man das Motiv, bleibt die Qualität weiterhin erhalten und man erhält nutzbare Ergebnisse.

Wir haben euch bereits vor einigen Tagen den Aufbau des perfekten Prompt für Gemini Nano Banana Pro sowie einige Beispielfotos zu Gemini Nano Banana Pro gezeigt. Heute beschäftigen wir uns mit der ernsthaften Bildbearbeitung und praktischen Szenarien, die mit diesem Tool ebenfalls möglich sind. Es geht um das digitale Anprobieren, die Kunstfusion oder sogar das Produktdesign.









Digitales Anprobieren

Ihr könnt beliebige Personen oder Figuren in eine ganz neue Szenerie versetzen und dabei nicht nur den Hintergrund ändern, sondern auch alle denkbaren Details. Das reicht vom Setting über die Kleidung bis zur Frisur, Körperhaltung oder sonstige Accessoires. Es lassen sich ganz neue Motive entwerfen, bei denen dennoch die Gesichtszüge der Personen erhalten bleiben, sodass diese weiterhin erkennbar sind. Obiges Beispielfoto zeigt das mehr als deutlich. Es wurde lediglich das linke Foto hochgeladen und das rechte als Ergebnis ausgespuckt. Erstellt wurde es mit dem folgenden Prompt:

Stell dir mich als Jazzsängerin der 1920er Jahre in einem verrauchten Club vor. Behalte mein Gesicht bei, zieh mir ein elegantes Pailletten Kleid an und verwende eine Black-and-White-Ästhetik.

Ihr könnt klar festlegen, welche Elemente unverändert bleiben oder angepasst werden sollen. Etwa „Gesicht und Körperbau beibehalten“ oder auch „Kleidung ändern zu…“. Aber auch Elemente können entsprechend verwendet werden, wie etwa beim Prompt „Ziehe die Jacke der Frau auf diesem Foto einer Schaufensterpuppe an. Verwende einen sauberen weißen Hintergrund mit sanfter Studiobeleuchtung.“

Produktdesign

Selbst mit Produktfotos von eher minderer Qualität lässt sich ein professionelles Werbemittel erstellen. Man könnte praktisch im Vorbeigehen ein Produkt fotografieren und für dieses eine starke Werbedarstellung erzeugen. Im obigen Beispiel könnt ihr sehen, wie die Cornflakes-Packung in ein ganz neues Licht gerückt wird, wobei auch das Bild auf der Packung gegen eine professionellere Variante ausgetauscht wird, die beim Marketing oder Produktdesign-Team vielleicht überlegen könnte. Erstellt wurde es mit dem folgenden Prompt:

Erstelle ein fotorealistisches Bild dieser Cornflakes auf einem Retro-Frühstückstisch aus den 1960er Jahren in einer hell beleuchteten Küche. Gestalte das Foto so, dass es wie eine ganzseitige Anzeigenkampagne für soziale Medien aussieht.

Aber auch mit einer Figur könnt ihr schnell etwas Professionelles zaubern, etwa mit dem folgenden Prompt: „Erstelle eine professionelle, hochauflösende Produktaufnahme dieser Figur. Platziere sie auf einer polierten Betonoberfläche mit einem tiefen marineblauen Hintergrund mit Farbverlauf. Verwende eine Dreipunkt-Softbox-Beleuchtung.“. Verwendet einfach Befehle, die sich auf die Darstellung, Kameraästhetik oder Umgebung und Beleuchtung konzentrieren.









Kunstfusion

Soll es mehr in den künstlerischen Bereich gehen, ist Gemini Nano Banana Pro ebenfalls euer Freund: Ihr könnt mehrere unkonventionelle Bilder oder Ideen miteinander kombinieren oder auch ein Produkt ganz neu in Szene setzen. Oder fügt eine Person in ein Stickerset ein. Ladet einfach eines oder mehrere Bilder hoch und weist Gemini ausdrücklich darauf hin, dieses verwandeln oder mehrere Bilder miteinander kombinieren zu wollen. Obiges Beispiel ist mit dem folgenden Prompt entstanden:

Verwandle das Motiv aus dem hochgeladenen Bild in eine Figur im Stil eines Kinderzeichentrickfilms. Passe den Cartoon-Look an, interpretiere die Figuren jedoch so neu, als gehörten sie in die Welt der Zeichentrickfilme.

Als weiteres Beispiel gibt das Gemini Nano Pro-Team etwa den Prompt „Eine hochauflösende, kommerzielle, minimalistische Luxusfotografie dieses [Produkts], das vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten wird. Sauberer weißer Hintergrund, extrem geringe Schärfentiefe.“ an. Es muss keine echte Werbefotografie oder Kunst mehr erstellt werden, denn Gemini zaubert das einfach mit den richtigen Eingaben.

[Google-Blog]

