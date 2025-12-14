Aluminium OS: Bekommt Googles Gemini ein eigenes Betriebssystem? Starke KI soll auf dem Desktop starten

Google wird schon in wenigen Monaten das neue Produkt Aluminium OS vorstellen, das erst vor gut zwei Wochen durch ein offizielles Dokument geleakt wurde. Aus den recht umfangreichen Beschreibungen geht hervor, dass es sich um ein brandneues Betriebssystem handelt, das nicht nur den Desktop angreifen, sondern auch die wichtigsten Google-Ambitionen auf eine neue Stufe heben soll. Das scheint genau der richtige Weg zu sein.



Im nächsten Jahr wird es bei den Google-Betriebssystemen wieder sehr spannend, denn mit Aluminium OS bringt man einen Neustart in das Spiel, das die Karten sowohl für den Desktop als auch viele andere Bereiche ganz neu mischen kann: Alle bisher bekannten Informationen stammen aus einer Jobanzeige, die das offizielle Google-Konto bei LinkedIn veröffentlicht hat. Tatsächlich war die Beschreibung so ausführlich, dass daraus sehr viele Informationen entnommen werden konnten. Alle Infos zu Aluminium OS findet ihr im verlinkten Artikel.

Bei Aluminium OS handelt es sich um ein KI-Betriebssystem auf Android-Basis, mit dem der Neustart auf dem Desktop erfolgen und ChromeOS abgelöst werden soll. Allein in diesem einen Satz stecken so viele Schwerpunkte, dass sich die Relevanz des neuen Produkts sofort ergibt. Noch dazu ist der Start bereits für 2026 geplant, sodass wir wohl spätestens im Mai zur Google I/O größere Ankündigungen erwarten können. Selbst Erwähnungen bei der Android Show in der kommenden Woche wären denkbar.

Dass Google erneut ein Betriebssystem startet, erscheint sinnvoll. Android ist unglaublich erfolgreich, vom Smartphone über das Tablet und den Smart TV bis zu Smartwatches und in Fahrzeugen. Aktuell steigt man mit Android XR gerade in die virtuellen Welten ein und es ist nur folgerichtig, dass Android auch am Desktop zum Einsatz kommt. Google hat es viele Jahre mit ChromeOS versucht, ist kaum aus der Nische herausgekommen und der Umbau von ChromeOS zum Android-Kern dürfte wohl nicht so vielversprechend wie ein echter Neustart sein.









Android-Aluminium-ChromeOS

Trotz aller Infos wissen wir nach wie vor nicht, wie sich das neue Betriebssystem Aluminium OS in den bereits angekündigten Plänen integriert, Android und ChromeOS zu verschmelzen. Obwohl ChromeOS eingestellt wird – auch das ist bereits bekannt – hält man am Projekt fest und will temporär beide Projekte parallel betreiben. Meine These ist es, dass eine Aufspaltung zwischen Privat- und Business-Nutzern stattfinden wird.

Es muss sich bei Aluminium OS nicht um ein klassisches Desktop-Betriebssystem handeln, wie man es seit Jahrzehnten von Microsoft, Apple, den Linux-Varianten oder eben auch ChromeOS kennt. Google könnte mit dem Neustart ganz neue Ansätze bringen, die die Bezeichnung „KI-Betriebssystem“ wirklich in den Mittelpunkt stellt. Beim aktuellen Fokus könnte man gar so weit gehen, das neue Produkt als Gemini-Betriebssystem oder gar „Gemini OS“ zu bezeichnen.

Ich denke, dass das nächste Jahr in puncto Google-Betriebssysteme sehr spannend wird. Denn der Android-Einstieg in die neuen Welten XR und Desktop kann nicht nur die neuen Plattformen, sondern mittelfristig auch die etablierten Android-Welten nachhaltig beeinflussen.

