Google Fotos: Neue KI-Funktionen für das Gesicht – das sind die kommenden Bildbearbeitungsmöglichkeiten

Die KI-basierte Bildbearbeitung nimmt bei Google Fotos immer größeren Raum ein und wurde zuletzt mehrfach um neuen Funktionen erweitert – aber man ist noch längst nicht am Ende. Ein aktueller Teardown zeigt uns, dass in Kürze eine starke Bearbeitungsmöglichkeit für Gesichter starten wird, mit der sich Feinheiten gezielt bearbeiten lassen. Diese Touch Up-Funktion entspricht damit am ehesten der klassischen Bildkorrektur. Wir zeigen euch die Möglichkeiten.



Bei der KI-Bildbearbeitung in Google Fotos ging es zuletzt eher um größere Veränderungen, die Objekte aus Fotos entfernen, Dinge hinzufügen, anderes kaschieren oder zum Teil völlig neue Szenerien erstellen. Das seit einigen Wochen integrierte Gemini Nano Banana in Google Fotos macht die Bildmanipulation so leicht wie niemals zuvor, aber auch dieser spezielle Bereich hat seine Grenzen.

Es muss nicht immer die ganz große Bearbeitung sein und es müssen auch nicht immer Dinge wie die Schärfe oder die Beleuchtung justiert werden. Manchmal möchte man einfach nur das Gesicht einer Person etwas makelloser gestalten, die klassischen roten Augen entfernen oder sonstige Korrekturen vornehmen, für die sowohl die klassischen Bearbeitungsmöglichkeiten als auch die großen KI-Funktionen ungeeignet sind.

Daher wird Google Fotos schon bald die Funktion „Touch Up“ erhalten, mit der sich gezielt Gesicher bearbeiten lassen. Dafür muss man aber keinen virtuellen Pinsel schwingen, sondern kann ganz einfach die Person bzw. das Gesicht auswählen, anschließend den zu bearbeitenden Gesichtsbereich und den Rest erledigt dann rein über einen Schieberegler schon wieder die integrierte KI. Auf obigen Screenshots sowie im folgenden Video könnt ihr diesen Prozess bereits sehen.









Mit der Touch Up-Funktion lassen sich einzelne Gesichtspartien bearbeiten bzw. nach eigenen Vorstellungen optimieren, die auf einem Foto vielleicht nicht ganz optimal wiedergegeben sind oder vielleicht zum Zeitpunkt der Aufnahme einfach vorhanden waren und störend sind – Stichwort Augenringe. Hier eine schnelle Auflistung der Dinge, die sich im aktuellen Entwicklungsstand der Funktion bearbeiten lassen:

Haut glätten oder Unreinheiten entfernen

Augenringe

Augendarstellung (Iris)

Zähne

Augenbrauen

Lippen

Wurde einer dieser Bereiche ausgewählt, braucht es bloß noch einen Schieberegler, der die Intensität der Optimierung festlegt. Eine echte Bearbeitung mit Pinsel, Farbauswahl, Löschen-Tool oder anderen Dingen gibt es nicht, könnte aber sicherlich in einem nächsten Schritt noch folgen. Ist nur eine Person auf dem Bild zu sehen, kann es sofort losgehen. Sind mehrere Personen auf dem Bild, muss diese zunächst über eine Auflistung von Gesichtern ausgewählt werden.

Aktuell liegt das Limit bei sechs Gesichtern pro Foto. Zwar lassen sich auch Bilder mit mehr Gesichtern bearbeiten, aber die Auswahl beschränkt sich auf sechs Personen. Ist das zu bearbeitende Gesicht nicht dabei, gibt es zumindest in der aktuellen Testphase keine Möglichkeit, diese auszuwählen. Derzeit befindet sich die Funktion im internen Testlauf und könnte schon bald freigeschaltet werden.

