Google Fotos: Videobearbeitung erhält ein sehr großes Update – bringt viele neue Funktionen in die App (Video)

Nutzer der Fotoplattform Google Fotos können schon seit langer Zeit nicht nur Bilder bearbeiten und erstellen, sondern auch den tief in die mobile App integrierten Videoeditor. Jetzt wird ein überraschend großes Update für alle Nutzer ausgerollt, das die Videobearbeitung auf ein neues Level heben soll: Videoschnitt, Stabilisierung, Text und Sound einfügen oder Templates gehören zu dieser Welle.



Bei Google Fotos geht zum Endspurt des Jahres noch einmal richtig viel voran: Erst vor wenigen Tagen wurde die Gemini Nano Banana KI-Bildbearbeitung in Google Fotos integriert, gestern hatten wir euch die neue Google Fotos Gesichtsbearbeitung gezeigt und jetzt wird ein großes Update für die KI-Videobearbeitung ausgerollt. Nutzer der Android-App erhalten umfangreiche neue Funktionen zur Videobearbeitung, ganz ohne Abo oder andere Voraussetzungen.

Teilbare Templates

Um Videos sowohl für sich selbst als auch zum Teilen aufzubereiten und praktisch verwenden zu können, werden jetzt die Vorlagen für alle Nutzer eingeführt. Die neuen Vorlagen für die Android-App bieten vordefinierte Formate inklusive Musik, Text und Schnitten, die auch zum ausgewählten Soundtrack passen. Ihr wählt einfach das Template, markiert die gewünschten Fotos und Videos und schon nach wenigen Sekunden erhaltet ihr ein neues Video als Ergebnis.

Die Funktion nennt sich „Highlight-Video“ und entspricht den bisher meist automatisch von der KI erstellten Videos zu größeren Fotosammlungen. Im obigen Video könnt ihr sehen, wie ein solches Video angelegt wird bzw. welche Inhalte es zeigen kann.









Schneller und einfacher Videoeditor

Sicherlich das Highlight, das den Videoschnitt so kinderleicht wie noch nie macht: Der neue Editor ermöglicht sehr schnelles Schneiden von Videos, Zusammenstellen von Szenen und Bildern, das Erstellen und Füllen einer Story und die Verarbeitung von Clips. Alles was ihr braucht, soll sich laut der Ankündigung genau dort befinden, wo ihr es erwarten würdet. Damit könnt ihr mehr Zeit mit der Gestaltung, statt mit der Einrichtung, verbringen.

Soundtrack einfügen

Sound ist in Videos oft ein Problem, sowohl bei der Originaltonspur als auch beim Einfügen – was für die meisten Nutzer schwer möglich ist. Jetzt macht Google Fotos das sehr einfach, denn man bietet eine große Sammlung an Sounds, die einfach zu einem Highlight-Video hinzugefügt werden können. Es gibt Lautstärkeregler für den Sound und die Original-Tonspur, der Soundtrack lässt sich leicht verschieben und mehr.

Text einfügen

Die neue Videobearbeitung ermöglicht es, Text an beliebiger Stelle im Video einzufügen. Ihr schreibt den Text, legt Größe, Stil und Farbe fest, positioniert diesen und könnt auswählen, an welcher Stelle der Text im Video erscheinen soll.









Standard-Editor unter Android

Damit all diese Funktionen bei vielen Nutzern ankommen, wird die Google Fotos Videobearbeitung jetzt der Standard-Editor unter Android. Das bedeutet, dass ihr aus jeder Galerie-App unter Android mit einem Tap auf die Videobearbeitung direkt zu Google Fotos springen könnt. Natürlich können die Nutzer weiterhin ihre anderen Apps verwenden, doch nach dem Rollout dürfte beim ersten Tap die Frage nach der Standard-App auftauchen.

—

Alle Updates werden in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt oder sind vielleicht auch schon verfügbar. Schaut einfach mal bei der Videobearbeitung nach, wenn ihr vielleicht ohnehin gerade den privaten Jahresrückblick vorbereitet, den Weihnachtsgruß oder einfach Spaß an der Videobearbeitung habt.

[Google-Blog]

