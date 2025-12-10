Pixel Kamera: Update bringt Neues an der Oberfläche – einige Regler tauschen die Position (Screenshots)

Unabhängig von einem der typischerweise umgebenden Updates rollt Google eine neue Version der Pixel Kamera für alle Nutzer aus, die neben der gestiegenen Versionsnummer auch eine Änderung an der Oberfläche im Gepäck hat. Das Update nimmt eine zuletzt vorgenommene Änderung zurück und soll dafür sorgen, dass die Nutzer die Schieberegler wieder an gewohnter Stelle finden.



Vor zwei Monaten gab es ein größeres Update für die Pixel Kamera, das unter anderem die Position der Schieberegler an der Oberfläche verschoben hat. Die per Tap einblendbaren Regler für die Helligkeit, den Schattenwurf sowie den Weißabgleich hatten nicht nur ihre Position, sondern auch ihre Reihenfolge verändert. Während der Weißabgleich am linken Rand verblieben ist, sind Helligkeit und Schattenwurf am rechten Rand untereinander zu finden.

Das Oktober-Update hat die Positionen vertauscht, sodass die Helligkeit am oberen Rand und der Schattenwurf am unteren Rand zu finden war. Das dürfte dem Gewohnheitstier vermutlich in den ersten Tagen oder Wochen Probleme gemacht haben, sodass man diese Änderung jetzt wieder zurücknimmt. Mit der Version 10.2 wandert der Regler für die Helligkeit wieder an den unteren Rand und der Schattenwurfschieber an den oberen Rand.

Natürlich kann man diskutieren, ob dieser Wechsel nach zwei Monaten nicht erneut kontraproduktiv ist, denn jetzt haben sich die Nutzer daran gewöhnt und müssen sich schon wieder umstellen. Dennoch scheint diese Variante wohl sinnvoller zu sein, denn die Helligkeit dürfte häufiger genutzt werden als der Schattenwurf und auch alle anderen wichtigen Elemente vom Zoom bis zum Auslöser sind im unteren Teil zu finden.

Das Update wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollte zeitnah auf den Pixel-Smartphones ankommen. Gut möglich, dass es noch weitere Änderungen gibt, die bei erster Durchsicht nicht aufgefallen sind oder noch unter der Haube stattfinden.

