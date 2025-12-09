Pixel Watch Feature Drop: Google bringt starke neue Funktionen auf Smartwatches – Gesten und KI (Videos)

Überraschung am Abend: Google hat ein Pixel Watch Feature Drop veröffentlicht, das einige praktische Neuerungen auf die Smartwatches bringt, die die schnelle Bedienung erleichtern sollen. Das in den nächsten Tagen ausgerollte Update bringt neue Gesten für die Einhandbedienung sowie ein verbessertes lokales KI-Modell für schnelle Antworten ohne Tippen.



Wider erwarten hat es in diesem Monat kein Pixel Feature Drop für die Smartphones gegeben, doch bei den Smartwatches legt man zum Ausklang des Jahres noch einmal nach. In den letzten Tagen gab es schon einige Leaks über kommende Funktionen und eine davon ist jetzt Teil des Rollouts für die vierte Pixel Watch-Generation. Man bringt die Pixel Watch Gesten auf die Pixel Watch 4 und ermöglicht damit sowohl die Double-Pinch als auch die Wrist-Turn Geste.

Neue Gesten für die Pixel Watch 4

Mit den Gesten will Google die Einhandbedienung der Smartwatches verbessern, wobei man die zuletzt eingeführte „Anheben zum Sprechen“ hervorhebt und jetzt um zusätzliche Gesten erweitert: Mit dem neuen Double-Pinch ist es möglich, gewisse Funktionen ohne Tap auf dem Display auszuführen. Dafür müsst ihr einfach nur mit Daumen und Zeigefinger tippen, so wie das im obigen Video sowie in den unten eingebundenen Videos zu sehen ist. Mit dieser Aktion könnt ihr Benachrichtigungen durchblättern, verwerfen, den Wecker abschalten, die Stoppuhr bedienen, Musik pausieren und einiges mehr.

Auf dem Display werden Informationen gezeigt, wann eine Geste verfügbar ist. Die zweite Geste wird durch das Wegdrehen der Smartwatch ausgelöst. Erst heute früh hatten wir darüber berichtet, dass die Pixel Watch neue Always on-Apps erhalten wird.

















Erweiterte Smart Replies

Auf der Pixel Watch 3 und Pixel Watch 4 wird eine lokale Gemini-KI verwendet, die als sehr abgespeckte Gemma-Variante auftritt und nur einige wenige Funktionen abdeckt – unter anderem die vorgeschlagenen intelligenten Antworten und eingehende Benachrichtigungen. Mit dem Feature Drop wird das Modell für Nutzer der englischsprachigen Oberfläche verbessert, um noch mehr und auch sinnvollere intelligentere Antworten zu erstellen.

Laut der Ankündigung ist das neue Gemma-Modell für diese Antworten doppelt so schnell und benötigt drei Mal weniger Speicher als der Vorgänger. Ein wichtiger Schritt, der vielleicht Ressourcen für eine Erweiterung um zusätzliche Funktionen freiwerden lässt.

