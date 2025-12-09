Pixel-Angebote im Google Store: Pixel Watch 3 jetzt zum halben Preis, 17 Prozent auf Pixel Buds und mehr

Zur Vorweihnachtszeit und für den kommenden Höhepunkt der Shoppingsaison sind die Festtagsangebote im Google Store gestartet, bei denen man allen Nutzern noch einmal hohe Rabatte auf das gesamte Pixel-Portfolio bietet. Eine Aktion ist ganz besonders hervorzuheben und kann sowohl als Geschenk als auch für den Eigenbedarf sehr interessant sein: Ihr bekommt jetzt die Pixel Watch 3 zum halben Preis, weiterhin hohe Rabatte auf die anderen Smartwatches und auch die Pixel Buds-Kopfhörer.



Wir haben euch schon die wirklich lohnenswerten Pixel-Festtagsangebote im Google Store aufgelistet, die hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones bringen, auch noch auf die Pixel 9-Smartphones oder sogar einen zweistelligen Rabatt auf das Pixel 9a. Die Aktionspreise liegen mittlerweile unter dem Black Friday, aber das gilt nicht für alle Kategorien – denn ein Angebot sticht ganz besonders hervor und war in dieser Höhe nicht verfügbar:

Pixel Watch 3 stark rabattiert

Vermutlich nur noch an diesem Wochenende gibt es die Pixel Watch 3 (41mm) mit 50 Prozent Rabatt – also ziemlich genau zum halben Preis! Abhängig vom gewählten Modell oder der Farbe kann der Rabatt auch geringer ausfallen, aber eine hohe Ersparnis ist in jedem Fall drin. Mögt ihr es etwas größer, könnt ihr euch jetzt noch die Pixel Watch 3 (45mm) ist mit 33 Prozent Rabatt sichern. Auch dieser Rabatt kann sich sehen lassen und je nach gewählter Konfiguration könnten kurzzeitig auch höhere Ersparnisse drin sein.

Pixel Buds deutlich günstiger

Wer beim Kauf eines Pixel-Smartphones spart (siehe die Pixel-Festtagsangebote im Google Store) oder sich die Smartwatch zum halben Preis sicher, hat den Preis für die smarten Kopfhörer schon wieder raus: Denn jetzt bekommt ihr die Pixel Buds Pro 2 mit 14 Prozent Rabatt oder ihr könnt euch sogar die brandneuen Pixel Buds 2a mit 17 Prozent Rabatt sichern. Beide Kopfhörer sind sehr interessant, denn sie werden von Google noch für viele Jahre mit Updates versorgt, erhalten immer wieder ein funktionelles Pixel Feature Drop sowie Qualitätssprünge und eine steigende Gemini-Funktionalität.

