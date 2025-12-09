Pixel 10 Aktionen: Jetzt mindestens 20 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones + Pixelsnap Charger gratis

Google spendiert den Pixel 10-Smartphones in diesen Tagen nicht nur einen echten Leistungsturbo, sondern auch starke Aktionspreise für alle Nutzer: Im Google Store bei Amazon gibt es jetzt wieder echte Knallerpreise, bei denen ihr mindestens 20 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones bekommen könnt – und je nach Konfiguration noch deutlich mehr. Das ist vermutlich die letzte Chance vor Weihnachten.



Wer sich selbst noch etwas Gutes tun möchte oder vom Pixel 10 so sehr überzeugt ist, dass es als Weihnachtsgeschenk infrage kommt, kann jetzt wieder bei den Pixel-Aktionen im Google Store zuschlagen. Denn nach einer kurzen Aktionspause gibt es jetzt wieder hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, die ihr sowohl mit als auch ohne Pixelsnap Charger sehr viel günstiger erhalten könnt. Zum Teil ist die Variante mit Ladegerät gar günstiger als die ohne.

Starke Pixel 10-Aktion mit Pixelsnap-Charger

Möchtet ihr gleich das passende kabellose Ladegerät von Google dazu haben, könnt ihr euch jetzt 34 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones sichern, immer noch ganze 23 Prozent Rabatt auf die Pixel 10 Pro-Smartphones und selbst beim absoluten Flaggschiff sind aktuell 23 Prozent Rabatt auf die Pixel 10 Pro XL-Smartphones drin – das ist gerade beim ganz großen Modell alles andere als selbstverständlich. Wir kommen preislich in die Black Friday-Regionen.

Letzte Aktualisierung am 2025-12-09 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Starke Aktionen auf die Pixel 10-Smartphones

Wer kein offizielles kabelloses Ladegerät von Google benötigt, kann natürlich ebenfalls sparen: Jetzt bekommt ihr 29 Prozent Rabatt auf das Pixel 10, könnt euch noch 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro sichern und beim größten Flaggschiff bietet Google euch 19 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL, das damit fast im dreistelligen Bereich zu haben ist – ein Novum für das Gerät.

Letzte Aktualisierung am 2025-12-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

» Viele weitere Aktionen im Google Store bei Amazon

» Amazon Last Minute-Angebote: Jetzt hohe Rabatte auf viele Produkte sichern + Weihnachtsshop & Geschenke

» Pixel 10-Smartphones: Google legt jetzt den Turbo ein – Android 16-Update hat die Leistung spürbar verbessert