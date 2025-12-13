Android: Kostenlose Wetter-App liefert sehr viele Infos – Wetterkarten, Radar, Prognosen, Benachrichtigungen

Die Frage nach der aktuellen Wetterlage sowie der Prognose für die nächsten Stunden und Tage ist ein absoluter Dauerbrenner, die trotz sich immer weiter verändernder Technologie wohl niemals aus der Mode kommen wird. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Google-Wetter möchte ich euch heute eine wirklich interessante App aus diesem Bereich vorstellen. Diese liefert unglaublich viele Daten, präzise Prognosen und schick aufbereitete Informationen.



Für einen schnellen Überblick über das Wetter ist man beim Google Wetter sicherlich genau richtig. Dort gibt es die aktuelle Lage sowie eine Prognose für die nächsten Stunden und Tage – allerdings mit recht schwankender Zuverlässigkeit. Das könnte sich durch das neue Google KI-Wetter ändern, doch bis es soweit ist, kann ich euch eine App ans Herz legen, die schon seit Jahren mein Begleiter ist: WetterOnline.

Die Plattform WetterOnline bietet grundlegend natürlich die Standardmöglichkeiten zur Darstellung der Wetterlage, der Temperatur, Niederschlag, diverse Luftwerte sowie Prognosen für Minuten, Stunden und Tage. Auch wenn die App auf den ersten Blick vielleicht nicht 2025er-modern wirkt, bietet sie doch ein (meiner Meinung nach) schickeres Design und mehr Übersichtlichkeit. Das Wichtigste sind aber natürlich die Daten selbst – und hier legt WetterOnline ganz weit vorne: In meiner mittlerweile dreijährigen Beobachtung liegt WetterOnline mit großem Abstand zu vielen anderen Anbietern fast immer richtig.

Eine Wetterprognose ist, obwohl man sie häufig benötigt, allerdings nicht unbedingt spannend. Viel spannender ist das Live-Wetterradar der Plattform, das euch weltweit die aktuelle Wetterlage abrufen lässt – inklusive einiger Filter: Wechselt zwischen Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Wolkendecke, Live-Blitzkarte oder auch einer Kombination aus allen Layern.

Der Clou daran ist, dass das Wetterradar eine Zeitleiste besitzt. Ihr könnt alles in 5-Minuten-Schritten prognostizieren lassen. Wer sich etwas länger damit beschäftigt, kann sich seine ganz eigenen Prognosen erschaffen, die dann auch präziser für euren ganz konkreten Standort ist. Das macht richtig Spaß und aus euch vielleicht einen Hobby-Astronomen. Nach mehreren Monaten Beobachtung kann ich sagen: Ich war noch nie zuverlässiger über das Wetter informiert, als ich es seit Nutzung der App bin.









Natürlich gibt es die Webplattform auch als Smartphone-App mit einem recht ähnlichen Funktionsumfang an. Standardmäßig finanziert sich die App, kann aber für nur 2,99 Euro pro Monat komplett werbefrei genutzt werden. Ich nutze so etwas in einigen Fällen, doch bei WetterOnline stört mich die Werbung überhaupt nicht. Das ist vielleicht gar nicht notwendig, denn die App bietet eine Reihe von Widgets für den Homescreen, die euch werbefrei informieren. Dazu gehört nicht nur ein Prognose-Widget, sondern auch wieder das starke Wetterradar.

Sowohl die App als auch die Webseite bieten in puncto Funktionsumfang bei weitem mehr, als der durchschnittliche Nutzer benötigen würde: Die App informiert euch sogar sporadisch über eine sich verändernde Wetterlage per Benachrichtigung. Dabei geht es aber nicht um den Regen am Nachmittag, sondern es sind wirklich hilfreiche Benachrichtigungen, die euren Tagesplan beeinflussen könnten. So könnte es beispielsweise Freitag früh die Meldung geben, dass es ein schönes Wochenende werden wird. Diese Benachrichtigungen sind vollkommen dynamisch und erscheinen nur bei Relevanz – und das dann auf Wunsch auch in ausführlicher Textform inklusive Radar-Vorschaubild.

Wie ihr vielleicht bemerkt, bin ich von der App selbst sehr begeistert. Aber: Nein, dieser Artikel ist keine bezahlte Werbung und ich stehe in keinerlei Verbindung zur App.