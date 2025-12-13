Pixel 10a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – alles was schon jetzt bekannt geworden ist (Leaks)

Google wird schon in wenigen Monaten, vielleicht früher als wir es erwarten, das Pixel 10a vorstellen und damit in die nächste Runde der Budget-Smartphones gehen. Schon jetzt kennen wir dank umfangreicher Leaks sehr viele Details zum kommenden Smartphone, das sich offenbar sowohl unter der Haube als auch äußerlich praktisch nicht von seinem Vorgänger unterscheidet. Hier findet ihr alle Details zum neuen Gerät.



Google ist mit den Pixel-Smartphones von Jahr zu Jahr immer erfolgreicher, denn sowohl die Verkaufszahlen als auch die Nutzerzufriedenheit schießen immer weiter in die Höhe. Die Pixel 10-Smartphones gelten bereits als die bisher erfolgreichste Generation, das Pixel 9a wurde sehr gut aufgenommen und somit gibt es kaum einen Zweifel am baldigen Erscheinen eines Pixel 10a. Zahlreiche Leaks haben dessen Existenz bereits bestätigt und uns neben vielen Renderbildern auch umfangreiche Spezifikationen beschert:

Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 10a

Display: 6,285 Zoll FHD+ AMOLED 60/120 Hz

Abmessungen: 153,9 x 72,9 x 9mm

SoC: Tensor G4 in optimierter Version

RAM: 128 Gigabyte

Kameras: 48 Megapixel Wide & 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Megapixel

Akku: 5.100 mAh

Verkaufsstart: April 2026

Verkaufspreis: ab 549 Euro (erwartet)

Wer jetzt ein kleines Deja-vu hat, der irrt nicht: Die Spezifikationen entsprechen exakt denen des Pixel 9a. Dasselbe Display, dieselbe Kamera, die exakt gleiche RAM- und auch Akku-Größe und selbst der Tensor G4 soll noch einmal recycelt werden. Sogar die Abmessungen sind unverändert – ebenso wie das Äußere, wie ihr auf den im Folgenden eingebundenen Renderbildern sehen könnt. Es gibt also keinen Fortschritt, positiv betrachtet aber auch keinen Rückschritt. Und weil sich die Smartphones so extrem ähnlich sind, hier ein kleiner Spoiler: Oben links seht ihr das Pixel 9a, rechts das Pixel 10a.

















Pixel 10a oder Pixel 9a2?

Wenn wir nicht im jüngsten Pixel 10a-Leak eine neue Modellnummer sowie bereits die Bezeichnung „Pixel 10a“ gesehen hätten, könnten wir auch auf ein Pixel 9a2 tippen. Das 2026er Budget-Smartphone scheint eine Neuauflage des 2025er Geräts zu sein. Aber ist das nach 12 Monaten und sieben Jahren garantierten Software-Updates wirklich notwendig? Arbeitet man an einem sehr großen Pixel 11(a)-Update und hatte keine Ressourcen für das Pixel 10a frei? Darüber können wir nur spekulieren.

Aus Hardware-Sicht scheint es sich um dasselbe Produkt zu handeln. Also muss die Software den Unterschied ausmachen – aber wird sie das nicht mittelfristig auch durch Feature Drop-Updates beim Pixel 9a ebenso? Es ist wirklich rätselhaft, was Google mit dem neuen Smartphone vorhat und wie man dieses im Marketing ernsthaft vom Vorgänger abheben will…

Wir erwarten die Vorstellung des Pixel 10a für März oder April 2026 und den Verkaufsstart kurz darauf. Der Preis sollte hoffentlich ebenfalls dem des Pixel 9a entsprechen.

