Pixel 10a: Googles neues Budget-Smartphone zeigt sich – Leak verrät viele neue Spezifikationen + Pixel 9a-Kopie

Google wird schon in wenigen Monaten das neue Budget-Smartphone Pixel 10a vorstellen, das bereits mehrfach geleakt wurde und sich jetzt erneut mit einer Reihe von durchgesickerten Spezifikationen zeigt. Es gibt neue Informationen zum Display, den verbauten Kameras, dem Arbeitsspeicher, dem Akku und noch einiges mehr. Für viele Interessierte könnte es ein Deja-vu geben.



Im Frühjahr 2026 können wir mit der Vorstellung des neuen Pixel 10a rechnen, das dürfte nicht viele Nutzer überraschen. Überraschend ist hingegen, dass Google bei den Spezifikationen nicht unbedingt auf Fortschritt setzt, sondern praktisch ein zweites Pixel 9a mit neuem Namen auf den Markt bringen wird. Das wurde bereits mehrfach vermutet und zeigt sich jetzt erneut durch geleakte Spezifikationen, die dem Pixel 9a-Datenblatt 1:1 gleichen.

Neue Informationen zum Pixel 10a

Das Pixel 10a soll ein 6,285 Zoll FHD+ AMOLED Display mit Modi für 120 und 60 Hertz haben. Es wird 128 Gigabyte RAM mitbringen, einen 5100 mAh großen Akku und drei Kameras: Eine Wide-Kamera mit 48 Megapixel sowie eine Ultra Wide mit 13 Megapixel auf der Rückseie sowie eine 13 MP-Kamera auf der Frontseite. Das sind exakt dieselben Spezifikationen wie beim Vorgänger. Erst vor wenigen Wochen hatten wir euch alle Informationen zum Pixel 10a zusammengestellt und auch diese sind dem Pixel 9a sehr ähnlich.

Mehr noch: Google soll sogar auf den Tensor G4 als SoC setzen und damit erstmals eine neue Smartphone-Generation ohne Tensor-Upgrade auf den Markt bringen. Der aktuelle SoC ist der Tensor G5, der von Google in Partnerschaft mit TSMC produziert wird, während der Tensor G4 noch von Samsung stammt.

Und wer sich obiges Renderbild anschaut: Dort ist nicht zwei Mal dasselbe Smartphone zu sehen, sondern links das Pixel 9a und rechts das neue Pixel 10a. Sollte Google tatsächlich noch einmal das gleiche Smartphone unter neuem Namen auf den Markt bringen? Wir dürfen gespannt sein…

