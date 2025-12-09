Android & iOS: Google und Apple arbeiten gemeinsam an einfachem Smartphone-Wechsel (Teardowns)

Die Bande zwischen Google und Apple bzw. Android und iOS wird überraschend enger – und das an völlig unerwarteter Stelle. Beide Unternehmen arbeiten jetzt _gemeinsam_ daran, dass die Nutzer leichter als bisher zwischen den beiden mobilen Plattformen wechseln und ihre Daten auf das neue Gerät mitnehmen können. In beiden Betriebssystemen gibt es erste Hinweise.



Im Rahmen des schon 2018 ins Leben gerufenen Data Transfer-Programm arbeiten Google und Apple jetzt gemeinsam daran, den Nutzern den Wechsel zwischen Android und iOS zu erleichtern. Es befinden sich neue Protokolle und Technologien in Entwicklung, die direkt bei der Einrichtung die Übertragung von iPhone-Daten auf das Android-Smartphone oder die Android-Daten zu iOS erleichtern sollen. Ähnlich einfach wie der Wechsel vom alten zum neuen iPhone oder vom alten Android zum neuen Android soll das bald auch plattformübergreifend funktionieren.

Sowohl Apple als auch Google haben diese Entwicklung offiziell bestätigt. In Android Canary befinden sich bereits erste Hinweise auf diese Funktion und auch in der iOS Developer Beta wurden bereits Texthinweise für eine Übernahme von Android-Daten entdeckt. Grundsätzlich ist diese Technologie für beide Unternehmen nicht neu, doch bislang haben die von Apple und Google offiziell angebotenen Tools nur in eine Richtung funktioniert.

Apple bietet das Tool „Move to iOS“ und Google geht schon seit Jahren mit „Switch to Android“ bzw. „Android Switch“ an den Start. Ein Wechsel in die andere Richtung war in beiden Apps wenig überraschend nicht vorgesehen. Allerdings kann es natürlich auch Vorteile haben, wenn die Nutzer die Gewissheit haben können, mit der nächsten Generation wieder auf demselben Weg einfach zur bisherigen Plattform zurückwechseln zu können.

Herausgefunden wurde bislang, dass der Wechsel mehr als nur Kontakte und Bilder umfassen soll. Ich würde mit einem ähnlichen Funktionsumfang wie bei den bestehenden Apps rechnen. Wann mit einem breiten Rollout zu rechnen ist, lässt sich noch nicht sagen. Gut möglich, dass es noch bis Android 17 bzw. iOS 26 dauern wird.

