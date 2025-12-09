Pixel 9: Google startet erweitertes Reparaturprogramm & zusätzlich verlängerte Garantie für das Pixel 9 Pro Fold

Gute und schlechte Nachrichten für Nutzer der Pixel 9-Smartphones: Die schlechte Nachricht lautet, dass Google offenbar mehrere Probleme bei den Smartphones festgestellt, für die eine Reparatur notwendig ist. Die gute Nachricht ist, dass man aus diesem Grund ein erweitertes Reparaturprogramm gestartet sowie die Garantie für das Pixel 9 Pro Fold verlängert hat.



Nach der fünften, sechsten, siebten und achten Pixel-Generation kommt langsam Gewohnheit rund um die zu reparierenden Probleme der Pixel-Smartphones auf – das bestätigt sich jetzt erneut mit der neunten Generation. Google hat ein erweitertes Reparaturprogramm für die Pixel 9-Smartphones gestartet, bei denen es Probleme mit dem Display gibt. Diese Probleme äußern sich in einem ständigen Flackern des Displays oder in einer vertikal verlaufenden Linie über dem Display. Das macht die Nutzung nicht unmöglich oder gefährlich (so wie beim Akkutausch der älteren Generationen), ist aber dennoch ärgerlich und einschränkend.

Google hat ein langes Supportdokument mit vielen Informationen zum erweiterten Pixel 9-Reparaturprogramm veröffentlicht. In diesem wird das Problem beschrieben, man beantwortet viele Fragen, erklärt den Ablauf der Reparatur und listet Ansprechpartner auf. Falls ihr ein Displayproblem mit eurem Pixel 9 haben solltet, schaut dort einfach mal herein. Das Programm ist offiziell am 8. Dezember gestartet und könnte vielleicht auch vergangene Schäden umfassen.

Parallel zu diesem Reparaturprogramm hat man auch eine erweiterte Garantie auf das Pixel 9 Pro Fold gestartet. Dabei handelt es sich nicht ausdrücklich um ein Reparaturprogramm, sondern um eine zusätzliche Garantie aufgrund eines festgestellten Problems. Es gibt keine Details zu den Problemen, diese dürften aber ebenfalls entweder das Display oder den Akku oder vielleicht auch beides umfassen.

In beiden Fällen findet ihr sehr umfangreiche Informationen in den Dokumenten und könnt darin auch prüfen, ob ihr betroffen seid oder Anspruch auf eine Reparatur bzw. Garantie habt.

