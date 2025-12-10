Pixel Watch Update: WearOS 6.1 wird ausgerollt – bringt neue Funktionen auf viele Smartwatches (Galerie)

Zum Abschluss des Jahres legt Google noch einmal für viele Nutzer der Pixel Watch nach und hat vor wenigen Stunden das Dezember-Update veröffentlicht. Dieses bringt neben dem bereits angekündigten und davon unabhängigen Pixel Watch Feature Drop die neue Betriebssystem-Version WearOS 6.1 mit, die wiederum einige Änderungen an der Oberfläche im Gepäck hat.



Google hat das Dezember-Update für die Pixel Watches der zweiten bis vierten Generation veröffentlicht. Dieses basiert natürlich auf Android 16, trägt die Versionsnummer BP4A.251205.005.W7 und steht für alle Geräte weltweit sowohl für Bluetooth/Wifi als auch LTE zur Verfügung. Es ist das erste Update seit Oktober, denn der November wurde wie erwartet übersprungen. Das Update wird per OTA ausgerollt und sollte allen Nutzern angeboten werden.

WearOS 6.1

Das Update bringt WearOS 6.1 auf die Smartwatches der zweiten bis vierten Generation, während die erste Generation vielleicht dauerhaft auf WearOS 5.1 verbleiben wird. Das neue Betriebssystem bringt WearOS-typisch keine großen Schritte, sondern eher minimale Veränderungen. Dazu gehören in dieser Version auf den ersten Blick nur einige neue Icons, die ihr auf den obigen Bildern sehen könnt.

Neu ist das Symbol für den Bedtime-Modus, das jetzt statt einem Mond ein Icon in Form eines Betts inklusive schlafender Person zeigt. Außerdem wurden die Icons für die Taschenlampe und die Einstellungen modernisiert, um zum aktuellen Iconset zu passen. Obige Screenshots zeigen die alten in der ersten und die neuen Icons in der zweiten Reihe.









Always on-Display Apps

Wir hatten bereits über die kommenden AoD-Apps auf der Pixel Watch berichtet und jetzt zieht eine solche mit den Medienkontrollen ein. Der Medienplayer bleibt auch auf dem Always on-Display erhalten, wird aber in puncto Oberfläche weit heruntergefahren, um das Display zu schonen bzw. Energie zu sparen: Der Hintergrund verschwindet, die Icons sind nicht mehr ausgefüllt und es gibt keine Effekte.

Pixel Watch Feature Drop bringt neue Funktionen

Im gleichen Schwung kommt das bereits von uns angekündigte Pixel Watch Feature Drop , das unter anderem neue Gesten im Gepäck hat. Mit einem Double-Pinch lassen sich viele Aktionen aufrufen, mit dem Wrist-Turn können Benachrichtigungen oder Anrufe weggeschoben werden. Außerdem gibt es eine verbesserte lokale Gemma-KI, die qualitativ höherwertige smarte Antworten vorschlagen soll – und das bei geringerem Speicherplatzverbrauch.

Das Update wird ab sofort für alle Nutzer der zweiten bis vierten Pixel Watch-Generation ausgerollt. Das macht die Pixel Watch 3, die ihr aktuell zum halben Preis bei Amazon bekommen könnt, noch einmal attraktiver.

