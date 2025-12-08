Pixel Watch: Google bringt neue Apps auf das Always on-Display – so soll es funktionieren (Screenshots)

Google arbeitet an neuen Funktionen für die Pixel Watch und rollt jetzt eine interessante Verbesserung für erste Nutzer der vierten Generation aus. Das Update optimiert die Nutzung des vor allem auf den Smartwatches sehr wichtigem Always on-Display. Sowohl die Stoppuhr als auch der Timer bleiben nach dem automatischen Umschalten erhalten.



In Googles erweiterter Android-Abteilung hat man offenbar das Always on-Display als neue Baustelle auserkoren, denn wir erwarten unter anderem den Android 17 Min-Mode für Apps auf dem AoD und auch bei den Smartwatches geht es voran. Gerade bei einer Armband-Uhr ist dieser Displaymodus enorm wichtig, konzentrierte sich bisher aber nur auf die Uhrzeit. Das ändert sich jetzt zunächst bei der Stoppuhr und dem Timer.

Wie ihr auf obigen Bildern sehen könnt, wird die Oberfläche für den Wechsel in den Always on-Modus heruntergefahren und in einer gleichzeitig informativen sowie interaktiven Variante gezeigt. Dabei wird vor allem auf die ausgefüllten Flächen verzichtet, um möglichst viel „Blackspace“ auf dem Display zu haben – denn jeder nicht genutzte Pixel spart Energie. Im obigen Beispiel verschwindet der umgebende Ring und die Buttons sind nicht mehr ausgefüllt.

Schaut man sich die Oberflächen im Vergleich an, ist praktisch kein funktioneller oder relevanter Unterschied zu erkennen. Ohne direkten Vergleich könnte man daher meinen, dass sich die Smartwatch gar nicht in diesem Modus befindet – denn das Display bleibt auch weiterhin interaktiv. Ein Tap auf die Smartwatch beendet den Modus und schaltet wieder die gesamte Oberflächendarstellung ein.

Der Wechsel erfolgt durch Senken des Armes, wobei aktuell nicht ganz klar ist, ob dieser Wechsel auch dann erfolgt, wenn das Display per Button abgeschaltet wird – das steht aber zu vermuten. Die neue Funktion zeigt sich derzeit bei einigen Pixel Watch 4-Nutzern und ist Teil von WearOS 6, dürfte also auch auf älteren Smartwatch-Generationen ankommen. Dieses neue Feature passt nicht nur gut in die aktuellen AoD-Veränderungen, sondern auch zu den neuen Pixel Watch-Gesten, über die wir erst vor wenigen Tagen berichtet haben:

