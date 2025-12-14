Google Play Store Aktion: Diese 50 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Am Sonntag gibt es im Google Play Store viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das Gemini-Betriebssystem Aluminium OS, zeigen euch die kommende Google Fotos Gesichtsbearbeitung und berichten über die neuen Android XR Smart Glasses. Verpasst auch nicht die Pixel-Aktionen im Google Store.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 13.12.2025

Apps
Was kann ich ausgeben? Premium
Was kann ich ausgeben? Premium
Download QR-Code
Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
Preis: Kostenlos
Gallery Slideshow
Gallery Slideshow
Download QR-Code
Gallery Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Fit Dashboard Watch face
Fit Dashboard Watch face
Download QR-Code
Fit Dashboard Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Material You 2: Watch face
Material You 2: Watch face
Download QR-Code
Material You 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
ML2U 141 Watch Face
ML2U 141 Watch Face
Download QR-Code
ML2U 141 Watch Face
Entwickler: ML2U
Preis: 0,79 €
CoreX Genesis Zifferblatt
CoreX Genesis Zifferblatt
Download QR-Code
CoreX Genesis Zifferblatt
Entwickler: Futorum
Preis: Kostenlos
Core X Ignite Watch Face
Core X Ignite Watch Face
Download QR-Code
Core X Ignite Watch Face
Entwickler: Futorum
Preis: Kostenlos
Fit ONE: Watch face
Fit ONE: Watch face
Download QR-Code
Fit ONE: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Spiele
Tank Mini War
Tank Mini War
Download QR-Code
Tank Mini War
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
TD Neon Shoot - Zumba Mayan
TD Neon Shoot - Zumba Mayan
Download QR-Code
TD Neon Shoot - Zumba Mayan
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Spotlight Linking
Spotlight Linking
Download QR-Code
Spotlight Linking
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Find12x 4P
Find12x 4P
Download QR-Code
Find12x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Dotted Lines - Snake
Dotted Lines - Snake
Download QR-Code
Dotted Lines - Snake
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Matching Game2
Matching Game2
Download QR-Code
Matching Game2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
Download QR-Code
[VIP]UFO Dude RPG
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Stickman Master Premium
Stickman Master Premium
Download QR-Code
Stickman Master Premium
Entwickler: Unimob
Preis: Kostenlos
Empire Defender Offline Games
Empire Defender Offline Games
Download QR-Code
Empire Defender Offline Games
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Heroes Infinity Premium
Heroes Infinity Premium
Download QR-Code
Heroes Infinity Premium
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Download QR-Code
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
Preis: Kostenlos
Undead City: Survivor Premium
Undead City: Survivor Premium
Download QR-Code
Undead City: Survivor Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Download QR-Code
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Running Man
Running Man
Download QR-Code
Running Man
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Denkspiel - Find5x
Denkspiel - Find5x
Download QR-Code
Denkspiel - Find5x
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find5x 4P
Brain Game - Find5x 4P
Download QR-Code
Brain Game - Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Water Sort - Color Puzzle Pro
Water Sort - Color Puzzle Pro
Download QR-Code
Water Sort - Color Puzzle Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Chinese Checkers Master
Chinese Checkers Master
Download QR-Code
Chinese Checkers Master
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Okey - Rummy
Okey - Rummy
Download QR-Code
Okey - Rummy
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find2Y
Brain Game - Find2Y
Download QR-Code
Brain Game - Find2Y
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Sudoku Puzzle - Premium
Sudoku Puzzle - Premium
Download QR-Code
Sudoku Puzzle - Premium
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
25-Dollar-Herausforderung
25-Dollar-Herausforderung
Download QR-Code
25-Dollar-Herausforderung
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Boxing Cash – Kämpfe & Gewinne
Boxing Cash – Kämpfe & Gewinne
Download QR-Code
Boxing Cash – Kämpfe & Gewinne
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Golden Ball - Geld verdienen
Golden Ball - Geld verdienen
Download QR-Code
Golden Ball - Geld verdienen
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Cash Quiz - Animal Edition
Cash Quiz - Animal Edition
Download QR-Code
Cash Quiz - Animal Edition
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Monster Geld
Monster Geld
Download QR-Code
Monster Geld
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Red Carpet - Icon Pack
Red Carpet - Icon Pack
Download QR-Code
Red Carpet - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Squid - Icon Pack
Squid - Icon Pack
Download QR-Code
Squid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Supernova Icon Pack
Supernova Icon Pack
Download QR-Code
Supernova Icon Pack
Entwickler: OSheden Design
Preis: Kostenlos
Turqoise - Icon Pack
Turqoise - Icon Pack
Download QR-Code
Turqoise - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Toska - Turqoise icon pack
Toska - Turqoise icon pack
Download QR-Code
Toska - Turqoise icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Pinkdiant - Icon Pack
Pinkdiant - Icon Pack
Download QR-Code
Pinkdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Pumpkin - Orange Icon Pack
Pumpkin - Orange Icon Pack
Download QR-Code
Pumpkin - Orange Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


