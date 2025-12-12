Stadia: Googles Spieleplattform lebt ein Stück weiter – der Stadia-Controller lässt sich jetzt bei Steam nutzen

Manch ein Nutzer wird sich noch an Googles Spieleplattform Stadia erinnern, die damals nicht nur mit sehr großen Zielen gestartet, sondern leider auch gigantisch gefloppt ist. Doch der Stadia-Controller scheint nach wie vor in vielen Haushalten zu finden zu sein, sodass es nun ein Update gibt: Jetzt lässt sich der Stadia-Controller auf Steam nutzen und bekommt damit ein drittes Leben.



Der damalige Stadia-Flop kam Google sehr teuer zu stehen, denn man hat nicht nur das gesamte Projekt an die Wand gefahren, sondern den Nutzern auch viele Kosten erstattet – inklusive des Controllers! Wer damals einen Controller erworben hat, kann diesen bis nach der notwendigen Entkopplung bis heute als Alternative nutzen. Jetzt ist das auch für die vielleicht wichtigste Spieleplattform möglich.

Wie in diesen Tagen bekannt geworden ist, kann der Stadia-Controller jetzt vollständig in Steam genutzt werden. Die Verbindung zwischen Steam und dem Stadia-Controller war zwar zuvor schon möglich, doch diese war holprig und einige Buttons waren aus Sicht vieler Nutzer nicht richtig belegt. Das hat sich jetzt geändert, sodass der Controller ab sofort in vollem Umfang und mit gewohnter Belegung innerhalb von Steam genutzt werden kann.

Das ist eine recht überraschende Entwicklung, denn Stadia ist längst vergessen und es lässt sich nur schwer abschätzen, wie viele Controller damals verkauft wurden bzw. wie viele davon aktuell noch aktiv eingesetzt werden. Die Verbreitung scheint jedenfalls groß genug zu sein, dass man sich bei Steam um die korrekte Unterstützung bemüht hat. Es bleibt zwar eine Randnotiz, aber dennoch eine weitere Erfreulichkeit für ehemalige Stadia-Nutzer.

Sollte Google jemals wieder in den Gaming-Markt einsteigen, was ich aufgrund aktueller Entwicklungen langfristig gar nicht als so abwegig betrachten würde, würde man sicherlich einen völlig neuen Controller entwickeln. Gut, dass der damals auf den Markt gebracht jetzt ein drittes Leben auf Steam erhält, nachdem man ihm bereits ein zweites Leben durch die Stadia-Loslösung geschenkt hat.

» Android XR: Google zeigt neue Smart Glasses – neue XR-Brillen mit und ohne Kabel oder Display (Videos)

[AndroidPolice]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.