NotebookLM: Google startet neue Ultra-Variante mit sehr hohen Limits & Anbindung an Google One AI Ultra

Google baut den Umfang von NotebookLM immer weiter aus und hat der Dokumentanalyse zuletzt viele Neuerungen zur Aufbereitung von Dokumenten und Inhalten beschert. Aber auch diese auf Gemini basierende Plattform hat für die kostenfreie Nutzung ihre Grenzen, die sich jetzt stärker als bisher erweitern lassen: NotebookLM bekommt ein Ultra-Paket für zahlungskräftige Abonnenten.



Um den Funktionsumfang von Gemini zu erweitern, können Nutzer eines der drei Google One AI-Abos abschließen und sowohl mit Plus als auch Pro und Ultra mehr aus den Diensten herausholen. Bislang gilt das vor allem für sehr rechenintensive Dienste wie die zur Bilderstellung, zur Videoerstellung oder für umfangreiche mediale Kompositionen. Jetzt kommt es auch zum vergleichsweise weniger ressourcenhungrigen NotebookLM.

Google hat angekündigt, dass NotebookLM jetzt ein Ultra-Paket bietet. Dieses ergänzt das bisher schon verfügbare Pro-Paket und teilt damit auch dieses Produkt in drei Stufen, die ihr auf obigem Screenshot sehen könnt. Die kostenlose Variante sowie die Pro-Variante bleiben unverändert, während man mit Ultra viele Limits aufhebt oder zumindest deutlich erhöht. Ein absoluter Freifahrtschein ohne jegliche Grenzen ist aber auch das nicht.

Das sind die Vorteile von NotebookLM Ultra

50x höhere Usage-Limits als beim Standardpaket

Zugriff auf die stärksten Gemini-Modelle

Früher Zugang zu neuen Funktionen

Bis zu 600 Quellen pro Notebook

Die Pro- und Ultra-Pakete sind an die jeweiligen Google One-Pakete gebunden. Ihr könnt NotebookLM Ultra daher nur nutzen, wenn ihr ein Google AI Ultra-Abo abgeschlossen habt. Alle Infos zu den Google One KI-Abos findet ihr im verlinkten Artikel.

