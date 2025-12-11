Google Drive & Gemini: KI-Zusammenfassung für alle Ordner wird ausgerollt – soll schnellen Überblick bieten

Schon seit langer Zeit sind die Dienste von Gemini ein fester Bestandteil der Workspace-Umgebung und dabei natürlich auch im Cloudspeicher Google Drive integriert. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das Gemini noch sichtbarer (und aufdringlicher) machen soll: Für jeden Ordner kann die KI eine schnelle Zusammenfassung bieten und darüber informieren, was darin enthalten ist.



Google Drive hat schon vor einigen Monaten die „Nudges“ eingeführt, die von Gemini mit Informationen zu einzelnen Dateien gefüllt werden oder auch einzelne Dateien und Ordner für den schnellen Zugriff vorschlagen. Jetzt wird die Verwendung dieses Bereichs ausgebaut und um eine intelligente Ordner-Zusammenfassung erweitert, die genau das bieten soll – nämlich einen schnellen Text für die Übersicht der darin enthaltenen Dateien.

Über jedem Ordner befindet sich bei aktiver Gemini-Funktionalität eine Schnellzusammenfassung des Inhalts. Diese ist allerdings nur selten hilfreich, denn entweder benötigt sie lange zur Generierung oder sie fasst lediglich eine Art Textaufzählung der Dateitypen und deren Namen zusammen. Eine echte Inhaltsangabe oder gar Zusammenfassung der Inhalte, wie man es aus NotebookLM kennt, wird derzeit noch nicht geboten.

Wer mehr Informationen benötigt, kann auf den Gemini-Button tippen und die Seitenleiste öffnen, deren folgende Anfragen sich auf den geöffneten Ordner beziehen werden. Ihr könnt einen beliebigen Prompt eingeben, wobei der Ordner selbst stets als Kontext mitgeliefert wird. Das kann vielleicht hilfreich sein, die Zusammenfassungen über dem Ordner selbst sind es – aus meiner Sicht und Stand Heute – allerdings noch nicht.

Diese Zusammenfassungen werden ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzerkonten ankommen.

