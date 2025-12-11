Android 17: Pixel Launcher und Co bekommen wohl eine App-Sperre – App-Start nur nach Freigabe (Teardown)

Mit dem bevorstehenden Start von Android 17 dürfte eine neue Funktion für den Pixel Launcher und in weiterer Folge vielen weiteren Launchern vor der Tür stehen, auf die die Nutzer gewartet haben: Mit APP_LOCK soll sich der Zugriff auf einzelne Apps einschränken lassen, sodass diese nur nach Autorisierung gestartet werden können.



Google dürfte schon sehr bald mit Android 17 starten, das seine langen Schatten immer weiter vorauswirft – und jetzt erneut eine kommende Funktion im Teardown zeigt. Diese wird derzeit nur als APP_LOCK bezeichnet und soll es für Nutzer ermöglichen, den Start einzelner Apps zu blockieren. Das bedeutet, dass jede App nur nach vorheriger Autorisierung gestartet werden kann, die auf einen PIN oder eine biometrische Methode setzen kann.

Genauso, wie das Smartphone bei jedem Griff zum Gerät normalerweise entsperrt werden muss, würde damit auch der App-Start eine vorherige Freischaltung benötigen – und das bei jedem Start erneut. Nutzer sollen auswählen können, ob eine App im gesperrten Bereich befindlich ist oder frei gestartet werden kann. Der Standard bleibt die freie Nutzung, sodass die Nutzer nur ausgewählte Apps mit sensiblen Inhalten dahin verschieben können.

Es gibt noch viele Unbekannte: Etwa, ob die gesperrten App-Icons dennoch im Launcher auftauchen oder erst nach einer Entsperrung sichtbar werden. Ob dadurch auch Benachrichtigungen blockiert oder zumindest zensiert werden oder wie es beim externen Zugriff aussieht. Gut möglich, dass es dafür nach dem erwarteten Rollout mit Android 17 weitere Einstellungsmöglichkeiten gibt. Andere Launcher oder Apps bieten so etwas schon seit Jahren, wenn Google es tief im Betriebssystem integriert, ist das aber natürlich die deutlich sicherere Lösung.

Wer sich jetzt fragt, wofür man das brauchen könnte: Vielleicht kennt ihr die Situation, dass ihr einer Person nur eine schnelle Information auf eurem Smartphone zeigen möchtet, und sich diese dann das Gerät schnappt und schnurstracks zur Galerie, zum Messenger, zu Social Media oder an eine andere Stelle wechselt. Wer es nicht kennt, dem sei gratuliert und wird die Funktion nicht benötigen 🙂

