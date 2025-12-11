Pixel 10-Smartphones: Google zündet jetzt den Turbo – Android 16-Update hat die Leistung spürbar verbessert

Google hat erst vor wenigen Tagen ein großes Update für die Pixel 10-Smartphones veröffentlicht, das viele neue Funktionen im Gepäck hatte, aber auch unter der Haube stark nachgelegt hat: Wie jetzt bekannt geworden ist, soll sich die Gesamtleistung der Smartphones durch das Upgrade auf Android 16 QPR2 um ganze 20 Prozent erhöht haben – und da kommt wohl noch mehr!



Mit den Pixel 10-Smartphones ist Google ein großes Risiko eingegangen, denn man hat nicht nur den Lieferanten für den verbauten Tensor G5 ausgetauscht, sondern hinter den Kulissen auch gleich eine ganz neue Architektur eingeführt und selbst mehr Kontrolle übernommen. Der Wechsel von Samsung zu TSMC lief bisher ohne spürbare Stolpersteine, doch schon recht früh ist bekannt geworden, dass der Chip auf einen alten Grafiktreiber setzt, der zumindest in Benchmarks eine echte Bremse ist.

Google hat schon vor einigen Wochen angekündigt, dass man den Pixel-Turbo einlegen will, der durch einen verbesserten Grafiktreiber deutlich mehr Leistung herausholen soll. Jetzt haben sich die Kollegen von Android Authority das Pixel 10 nach dem letztwöchigen Update genauer angesehen und konnten tatsächlich einen Leistungsprung von bis zu 20 Prozent feststellen – sowohl in der CPU als auch in der GPU.

Das Überraschende dabei ist, dass sich die Version des Grafiktreibers nicht verändert hat. Zumindest nach Außen hin hat Google also keine Änderungen am Grafiktreiber vorgenommen und dürfte den Leistungsturbo daher durch Optimierungen an anderer Stelle erreicht haben. Offiziell verkündet hat man das bisher nicht und tatsächlich sollen sich wohl auch auf den Pixel 9- und Pixel 8-Smartphones Leistungssteigerungen zeigen. Obwohl diese nicht vom veralteten Grafiktreiber betroffen sind.

Für Pixel 10-Nutzer bedeutet das: Wer schon zuvor mit der Leistung zufrieden war (und das dürfte wohl die überwiegende Mehrheit sein), erhält jetzt den Turbo und darf sich perspektivisch auf weitere Updates mit einer noch höheren Leistung freuen. Laut Benchmarks darf man von 300 Prozent und vielleicht noch mehr träumen!

